French News: BSI lance une nouvelle offre de certification pour le consultant IT-Grundschutz

Source: Office fédéral de la sécurité de l’information – Experts de la sécurité de l’information

BonnDate 16.05.2019De nombreuses entreprises sont parvenues à la conclusion que la sécurité de l’information était une condition préalable indispensable pour pouvoir tirer pleinement parti des avantages de la numérisation. Cependant, de nombreux utilisateurs ont du mal à planifier et à mettre en œuvre des mesures et des processus de sécurité informatique structurés. De nombreuses entreprises et autorités ont donc besoin de services de conseil qualifiés pour leurs processus de sécurité. L’Office fédéral de la sécurité de l’information (BSI) répond à ce besoin et propose désormais une nouvelle certification personnelle au consultant IT-Grundschutz. Le président de BSI, Arne Schönbohm, explique: “De nombreuses entreprises et autorités publiques cherchent aujourd’hui des problèmes externes de sécurité de l’information soutien. En tant qu’autorité nationale de cybersécurité, la BSI définit la norme en matière de formation d’experts de haut niveau avec la nouvelle offre de certification. Ils peuvent transmettre les recommandations et les mesures d’IT-Grundschutz de manière saine et compétente dans la pratique. Chaque consultant IT-Grundschutz peut ainsi apporter une contribution importante à la résilience de l’économie et de l’administration publique allemandes dans le domaine de la sécurité de l’information. “La nouvelle offre de certification repose sur un concept de formation en deux étapes. Dans un premier temps, la preuve peut être déposée en tant que praticien IT-Grundschutz. Après une formation avancée, la certification personnelle sera ensuite effectuée par le consultant IT-Grundschutz. Les consultants IT-Grundschutz peuvent aider les autorités publiques et les entreprises, par exemple, à développer des concepts de sécurité ou à mettre en œuvre un système de gestion de la sécurité des informations (ISMS). Au quotidien, ils peuvent définir et mettre en œuvre des mesures avec les employés responsables de l’institution sur la base de IT-Grundschutz. Des consultants certifiés IT-Grundschutz peuvent également aider à préparer un audit ISO 27001 basé sur IT-Grundschutz. Le BSI collabore avec des prestataires de formation qui peuvent offrir aux utilisateurs intéressés une formation pour le praticien IT-Grundschutz et le consultant IT-Grundschutz. Le BSI fournit un programme pour cela, les examens du consultant IT-Grundschutz sont effectués par le BSI, qui fournit également des informations sur la nouvelle certification personnelle en tant que consultant IT-Grundschutz dans le cadre du 16e Congrès allemand sur la sécurité informatique. Jusqu’au 23 mai à Bonn. Pour plus d’informations, visitez le site Web de BSI à l’adresse https://www.bsi.bund.de/gsberater A propos de IT Grundschutz IT Grundschutz de l’Office fédéral de la sécurité de l’information est un moyen éprouvé d’améliorer le niveau de sécurité de l’information. augmenter dans les agences gouvernementales et les entreprises de toutes tailles. Les offres de IT-Grundschutz sont utilisées dans la protection de l’information et la structure d’un système de gestion de la sécurité de l’information (ISMS) dans les domaines de l’administration et de l’économie. Une approche systématique permet d’identifier et de mettre en œuvre les mesures de sécurité nécessaires. Les normes BSI fournissent des procédures éprouvées, le Compendium IT-Grundschutz dans les exigences concrètes des modules IT-Grundschutz. Contact presse: Office fédéral de la sécurité de l’information Postfach 20036353133 BonnPhone: +49 228 99 9582-5777Telefax: +49 228 99 9582- 5455E-Mail: presse@bsi.bund.de

MIL OSI