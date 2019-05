French News: Deux habitants de Carélie reconnus coupables de trafic de drogue à Komi

Source: Russie – Bureau du procureur général

Le tribunal municipal de la République de Komi, à Syktyvkar, a prononcé une sentence dans une affaire pénale dirigée contre des résidents de la République de Carélie. Ils ont été reconnus coupables de crimes en vertu des paragraphes “a”, “g” de la partie 4 de l’art. 228.1 du Code pénal (vente illégale de stupéfiants à grande échelle) et la partie 3 de l’art. 30, p. “A”, “g” h.4, art. 228.1 du Code pénal (tentative de vente illégale de stupéfiants à grande échelle). En outre, l’un des accusés a été condamné en vertu de la partie 2 de l’art. 174.1 du Code pénal de la Fédération de Russie (légalisation à grande échelle des fonds reçus à la suite de crimes). Il a été établi qu’en été 2017, un habitant de Petrozavodsk âgé de 24 ans avait reçu une offre de signets. dans des cachettes. D’accord, il a commencé à mener des activités illégales en République de Carélie, mais ses actions ont rapidement été stoppées par la police. Une affaire pénale a été ouverte contre le trafiquant de drogue et une mesure préventive a été choisie sous la forme d’un abonnement sur l’engagement et le comportement approprié. Pour aider, il a attiré son ami de la ville de Petrozavodsk. Dans la République des Komis, des complices ont été arrêtés par des agents de la force publique. Le produit du trafic de drogue a été obtenu par l’initiateur d’activités illégales légalisées avec des cartes bancaires délivrées à des personnes non autorisées. Le tribunal a condamné le trafiquant de drogue condamné à 15 ans d’emprisonnement avec une amende de 100 000 roubles et sa partenaire à 9 ans avec une amende d’un montant de 80 000 roubles. Les téléphones portables et les tablettes utilisés pour commettre le crime, ainsi que les gains de 2,5 millions de roubles d’un des condamnés ont été confisqués à l’État. Les condamnés devront purger une peine de prison dans des colonies à sécurité stricte. Cette condamnation n’est pas encore entrée en vigueur. Vous y trouverez, entre autres, des informations sur le service d’information et de communication du Bureau du Procureur général de la Fédération de Russie “AIR” à:

