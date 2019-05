French News: Griese: “récompensez les bons exemples, motivez l’imitation”

Source: Ministère fédéral du Travail et des Affaires sociales Pour la première fois, le Ministère fédéral du travail et des affaires sociales (BMAS) attribue cette année le Bundesheilpreis. Le prix est attribué sous le slogan “inclusif-social-innovant – ISI”, fait partie de l’InitiativeSozialraumInklusiv (ISI) et sera décerné chaque année à partir de maintenant. Les récompenses sont des exemples exceptionnels d’un espace social inclusif dans les municipalités et les régions, qui permettent une plus grande participation de tous. Récompenser les bons exemples et les motiver à imiter – tel est l’objectif du nouveau Prix des achats fédéraux, déclare le secrétaire d’État parlementaire du ministre fédéral du Travail et des Affaires sociales, Kerstin Griese , Chaque année, un autre objectif – 2019: mobilité incluse. Pour le premier prix provincial provincial, nous recherchons de bons exemples autour du thème de la “mobilité inclusive”. Avec un total de 17 500 euros (1ère place: 10 000 euros), des exemples de bonnes pratiques et de projets modèles sont proposés, qui sont exemplaires pour un espace social inclusif et peuvent être transférés à l’échelle nationale dans des municipalités ou des régions. Nous recherchons des services de transport, des offres de services, des solutions d’information et de communication, des plans de transport locaux ou des politiques de soutien pour les municipalités, les villes et les districts. Les projets peuvent déjà être réalisés ou sont en cours de planification Qui peut postuler? Tous les opérateurs des transports publics et privés, en particulier les prestataires de services de transport, les responsables de la planification des modes de transport et de la circulation, mais également les fournisseurs de solutions numériques conformes aux bonnes pratiques. Des exemples et des projets modèles permettent de vivre un espace social inclusif et d’encourager l’imitation. Jury et remise des prix Un jury indépendant, composé en majorité de représentants d’associations de personnes handicapées, sélectionne les lauréats. En outre, des experts de municipalités et de pays feront partie du jury. La cérémonie de remise du prix aura lieu lors des journées d’inclusion à Berlin les 11 et 12 novembre 2019. Le ministère fédéral du Travail et des Affaires sociales annoncera le prix. Le prix de la participation fédérale fait partie de l’InitiativeSozialraumInklusiv (ISI) annoncé par l’Office fédéral de l’accessibilité. Dans le cadre de l’initiative, qui sera menée par l’Office fédéral, six conférences régionales au total seront organisées sur différents sujets de 2019 à 2021. Informations complémentaires pour les candidatsÀ l’adresse www.bundesteilhabepreis.de, vous trouverez toutes les informations sur le Federal Subsidiary Award, les documents de candidature et les conditions de participation. La date limite de candidature est le 31 juillet 2019.

MIL OSI