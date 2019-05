French News: Harald Grohs et la victoire historique de Zolder: “Cela me rend fier et heureux”.

Source: BMW Group Munich. C’était le 11 mars 1984. Sur le “Circuit Zolder” à l’est de Bruxelles (BEL), le “German Production Car Championship” nouvellement fondé, le DTM d’aujourd’hui, a commencé sa première saison. La toute première course DTM a pris 24 tours et 102,288 kilomètres au total – et BMW a fini par l’emporter. Après une course spectaculaire, Harald Grohs (GER) a franchi la ligne d’arrivée en tête de la BMW 635 CSi, devenant ainsi le premier vainqueur DTM de tous les temps à entrer définitivement dans les livres d’histoire du sport automobile. La marque munichoise a même connu un succès quadruple, car, aux places deux à quatre, suivaient également les pilotes BMW: Udo Schneider, Volker Strycek et Léopold Prince de Bavière (tous allemands). Dans l’interview, Grohs revient sur sa victoire historique dans la première course de DTM, il se souvient des débuts de la série de voitures de tourisme et parle du développement du DTM à partir de cette date jusqu’à la nouvelle ère du turbo.

Monsieur Grohs, vous avez remporté la première course du DTM en 1984. Quels souvenirs avez-vous de cette victoire à Zolder?

Harald Grohs: “Je dois dire que j’étais heureux de remporter la course contre les rivaux les plus difficiles. Mais ensuite, une heure et demie après la course, le mauvais réveil est arrivé: j’ai été disqualifié à cause d’une insignifiance technique. J’ai été autorisé à gagner mais j’ai perdu les points du championnat. Et c’est exactement pourquoi j’ai perdu la victoire au classement général face à Volker Strycek à la fin de la saison. “

Qu’est-ce que cela signifie pour vous d’être le premier vainqueur de la course dans l’histoire du DTM?

Grohs: “Beaucoup. Mais non seulement j’ai célébré cette victoire au DTM, mais avec les quatre voitures développées et construites par BMW pour différentes catégories, telles que le DRM ou le DTM, elles ont remporté la course d’ouverture à chaque fois. Cela me rend fier et heureux. “

Comment s’est passé un week-end DTM?

Grohs: “Nous sommes arrivés le vendredi, avons fait des essais libres samedi matin et avons passé beaucoup de temps dans le paddock à regarder à droite et à gauche. Il y avait une séance de qualifications dans l’après-midi et dimanche, nous avons conduit la course. C’était très détendu. En outre, il n’y avait pas beaucoup de travail médiatique ou de presse. Et vous n’étiez pas aussi vitreux qu’aujourd’hui. “

Décrivez votre BMW 635 CSi de l’époque …

Grohs: “Cette voiture était relativement facile à conduire sous la pluie et sur le sec. Mais pousser à fond était un défi pour tous les collègues en raison des forces de direction et de la pédale élevées de 90 kg pour le frein et de 80 kg pour l’embrayage. “

Comment aimez-vous la nouvelle ère turbo du DTM?

Grohs: “Tout simplement fantastique. Je dois dire que la façon dont les gars de BMW à Hockenheim ont conduit même dans des conditions difficiles et que la fraîcheur de Marco Wittmann a permis à la première victoire de cette nouvelle époque de mériter un grand compliment.

Si vous regardez le temps écoulé jusqu’à aujourd’hui: Comment voyez-vous le développement général du DTM?

Grohs: “Nous avons eu des hauts et des bas au DTM. Dans l’intervalle, dans les années 90, l’évolution des coûts était devenue incontrôlable sans limites fixes. Je suis vraiment heureux qu’aujourd’hui nous ayons un Gerhard Berger, qui ramène tout à la vie, rentre plus dans la normale et la technologie se fige un peu. Mais vous ne pouvez pas éviter le fait que le développement technique est toujours en cours. Si vous pensez au fait que les nouveaux moteurs turbocompressés de deux litres n’ont plus que trois voitures pour deux voitures pour l’année, mais que les moteurs fournissent toujours plus de 600 chevaux, c’est fantastique. Maintenant, je veux juste qu’un ou deux autres constructeurs puissent s’appuyer sur l’ancienne époque avec 30, 35 voitures sur le terrain. “

MIL OSI