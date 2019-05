French News: I. Kagramanyan: La campagne pan-russe “Onkopatrul” a commencé à Yaroslavl

Source: Russie – Conseil de la fédération

La sénatrice a souligné que la principale direction de l’action était de sensibiliser les citoyens aux possibilités modernes de l’oncologie.

La campagne pan-russe «Onkopatrul» a commencé à Yaroslavl, a déclaré le premier vice-président du Comité du Conseil de la Fédération pour la politique sociale, représentant de l’organe exécutif de la région de Yaroslavl, Igor Kahramanyan. Le sénateur KohramanyanIgor Nikolayevich, représentant de l’organe exécutif de la région de Yaroslavl, en a initié la mise en œuvre avec le chef oncologue indépendant du ministère de la Santé de la Fédération de Russie, Andrei Kapryn. La région de Yaroslavl, les étudiants, les responsables des services sociaux de la région sur la méthodes de ceinture de traitement du cancer, de nouvelles directions dans le service d’oncologie de la Russie.

Igor Kagramanyan a souligné que l’action principale visait à sensibiliser les citoyens aux possibilités modernes de l’oncologie. «Il est nécessaire de viser l’ensemble de la société pour que le patient présentant les premiers signes d’un cancer se rende immédiatement chez le médecin spécialiste et reçoive de l’aide au niveau moderne. Avec la participation active de Andrei Kaprin, un nouvel algorithme de prise en charge du cancer a été mis au point et est mis en œuvre dans tout le pays. Son essence est qu’au bout de quatorze jours un patient présentant des signes de cancer devrait être diagnostiqué et commencer le traitement. “

La campagne pan-russe «Oncopatrul» Andrei Kaprin a été lancée à Yaroslavl et a noté qu’un diagnostic rapide de la maladie était crucial pour un traitement réussi. «Le principal ennemi du cancer est la détection précoce. Il est nécessaire de fournir au patient des soins spécialisés. Une approche tout à fait correcte consiste à équiper les oncologues, proches du lien principal, du même équipement disponible dans les cliniques de consultation externe des grands hôpitaux, les soi-disant centres de traitement du cancer en consultation externe, qui raccourcira le parcours du patient vers le dispensaire oncologique. Une personne déjà présente à la clinique sera placée sous la supervision d’un oncologue, qui le nommera immédiatement avec toutes les recherches nécessaires. Le patient viendra à l’institution spécialisée déjà examinée. “

La campagne pan-russe «Onkopatrul» a débuté à Yaroslavl et, selon Igor Kagramanyan, les technologies les plus modernes pour la détection précoce, le diagnostic, le traitement des maladies oncologiques, la chirurgie, la radiothérapie et la chimiothérapie sont disponibles dans les centres fédéraux. «La tâche a été fixée par le président de la Russie – de veiller à ce que l’assistance soit disponible pour tous nos citoyens, quel que soit leur lieu de résidence. Ce problème a été discuté lors d’une réunion avec le gouverneur de la région de Yaroslavl, Dmitry Mironov. Dmytro Yuryevich Mironov, Gouverneur de la région de Yaroslavl, a également évoqué les perspectives de construction d’un bâtiment chirurgical puissant pour les hôpitaux spécialisés dans le cancer et d’introduction d’organisations modernes et de technologies scientifiques. Ce type de recherche permettra aux médecins de détecter le cancer à un stade précoce et de prendre des décisions opportunes sur les tactiques de traitement. Il est également prévu de rééquiper les organisations médicales fournissant des soins aux patients atteints de cancer. Dans le cadre du projet national «Soins de santé», anesthésie et appareils respiratoires, un scanner tomodensitométrique à coupes multiples et un échographe pour l’hôpital régional d’oncologie seront acquis. .

