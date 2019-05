French News: La loi permettra de garder du personnel expérimenté et qualifié au niveau municipal – A. Turchak

Source: Russie – Conseil de la fédération

Les amendements à la loi «Sur les principes généraux de l’organisation de l’autonomie locale dans la Fédération de Russie» introduisent des mesures alternatives de responsabilité des députés des organes de l’autonomie locale pour avoir fourni des informations manifestement inexactes sur les revenus et les dépenses.

Andrei Turchak Turchak Andrei Anatolyevich, vice-président du Conseil de la fédération, représentant de l’autorité publique législative (représentante) de la région de Pskov, a annoncé qu’aujourd’hui, la Douma avait adopté en première lecture des amendements à l’article 40 de la loi fédérale “sur les principes généraux d’organisation de la gouvernance locale dans la Fédération de Russie”. L’initiative a été introduite par la vice-présidente du Conseil de la fédération le 3 avril 2005. Le document adoucit et introduit de nouveaux types de sanctions pour les erreurs de déclaration de revenus et de biens que les députés des formations municipales sont tenus de soumettre chaque année.

Comme indiqué dans la note explicative, le projet de loi propose d’introduire des mesures alternatives de responsabilité des députés des gouvernements locaux pour la fourniture d’informations délibérément inexactes ou incomplètes sur les revenus, les dépenses, les biens et les obligations immobilières.

L’adoption du projet de loi permettra de ne pas appliquer de sanctions excessives aux députés municipaux et de retenir du personnel expérimenté et qualifié.

Andrei Turchak a déclaré que dans le cadre du travail sur le projet de loi, des réunions avec les députés municipaux et villageois avaient eu lieu dans les régions. «Lors de ces réunions, nos amendements ont reçu une réponse positive. L’adoption du projet de loi n’imposera pas de sanctions excessives aux députés municipaux et ne conservera pas un personnel expérimenté et qualifié, ce qui améliorera qualitativement la vie des personnes sur le terrain », assure le vice-président du Conseil de la Fédération. l’application d’une mesure de responsabilité telle que la cessation anticipée des pouvoirs d’un député. «Il est nécessaire de comprendre que les députés ruraux et municipaux sont ceux qui bénéficient de leur travail quotidien avec une charge publique assez élevée. Ce sont les représentants les plus proches des autorités auprès du peuple. Nous espérons que l’adoption de la loi permettra d’attirer davantage de candidats aux élections municipales “, a ajouté Andrei Turchak. SF.

