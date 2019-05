Source: Russie – Bureau du procureur général

Le tribunal municipal de la République de Kalmykia d’Elista a prononcé une sentence dans une affaire pénale contre l’ancien Premier Vice-Premier Ministre de la République de Kalmykia – Ministre de l’agriculture de la République. Il a été reconnu coupable de crimes en vertu de la partie 2 de l’art. 286 et la partie 4 de l’art. 159 du Code pénal de la Fédération de Russie (abus de pouvoir et fraudes particulièrement graves). Il était établi que, fin juillet 2011, le ministre, qui présidait en même temps le conseil d’administration de l’OJSC Agroholding Marble Meat de Kalmykia, avait illégalement mis en place la procédure d’octroi subventions pour le maintien du cheptel reproducteur.Selon cette procédure, ils ne sont entièrement distribués aux agriculteurs que s’ils sont transférés sur le compte d’exploitation agricole. subventions pour des prêts sans intérêt avec cette société, ce qui a permis d’assurer le détournement de fonds. En conséquence, 374 bénéficiaires de la subvention ont transféré des fonds à plus de 19 millions de roubles à l’agro-holding. De plus, de novembre 2011 à août 2012, avec la complicité des personnes impliquées dans la procédure pénale, le ministre a la conclusion de contrats fictifs pour la fourniture de matériaux de construction et d’aliments pour animaux en faveur de l’exploitation agricole a entraîné un vol de fonds de ladite société d’un montant supérieur à 25 millions de roubles. L’acte d’accusation a été approuvé par le directeur général adjoint. Andrei Kikot, un combattant de la Fédération de Russie, dirigé par un groupe de procureurs de l’administration du bureau du procureur général de la Fédération de Russie dans le district fédéral du Sud et par le parquet de la République de Kalmoukie. avec une amende de 500 mille roubles. En outre, il est privé du droit d’occuper un poste de la fonction publique pendant une période de deux ans, ainsi que du titre honorifique «Travailleur honoré de l’agriculture». Cette condamnation n’est pas entrée en vigueur. Vous pouvez lire cette information et d’autres informations concernant le service d’information et de communication du Procureur général de la Russie. Fédération “AIR” sur: efir.genproc.gov.ru

