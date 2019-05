French News: Le Commissaire aux droits de l’homme Kofler à l’occasion de la Journée internationale contre l’homophobie

Source: Ministère fédéral des affaires étrangères, le LGBTI discrimine et persécute les personnes lesbiennes, gays, bisexuelles, transgenres et intersexuées. Dans certains pays, il existe encore des lois qui menacent l’homosexualité avec de longues peines de prison ou même la peine de mort.En même temps, dans certaines régions du monde, nous constatons également des progrès dans les droits fondamentaux des personnes LGBTI, tels que l’Amérique latine, les Balkans occidentaux et certains pays africains. États. L’Angola a décriminalisé l’homosexualité plus tôt cette année. Ces succès sont dus aux efforts courageux de la société civile, mais ce sont précisément ceux qui militent pour les droits de l’homme qui sont souvent victimes de graves violations des droits de l’homme. Les militants LGBTI sont harcelés, intimidés, assassinés. Nous devons aider ces personnes et renforcer leur dos avec leur travail important. Il existe un allié important aux Nations Unies, les Experts indépendants sur la protection contre la violence et la discrimination sur la base de l’orientation sexuelle et de l’identité de genre, dont le mandat a été défini par le Conseil des droits de l’homme des Nations Unies en 2016 dans une décision historique. L’Allemagne s’engage à étendre ce mandat. L’engagement en faveur de l’égalité des droits de l’homme pour tous, indépendamment de leur orientation sexuelle ou de leur identité de genre, est un élément central de notre politique des droits de l’homme. Nous sommes attachés à une société qui accueille et respecte la diversité sexuelle et de genre, en Allemagne et dans le monde entier, ce qui lui permet de promouvoir des projets relatifs aux droits de l’homme qui renforcent les droits des personnes LGBTI. Par exemple, nous promouvons la protection des réfugiés homosexuels en Afrique du Nord, les relations publiques des organisations LGBTI en Ukraine, en Serbie et au Nicaragua et la mise en réseau des organisations LGBTI par le biais de projets en Afrique de l’Ouest, dans le Pacifique Sud et dans les Balkans.Je voudrais profiter de la situation actuelle, remercier toutes les personnes qui se battent pour l’égalité des droits et contre la discrimination! Votre travail est important. Travaillons ensemble pour la diversité, le respect et la tolérance.

