French News: Le président Zatlers demande le soutien le plus large possible à la création de la salle de concert acoustique nationale à Riga

Source: Président de la Lettonie en Letton

Le 16 mai 2019, le président de la Lettonie, Raimonds Vejonis, a été invité à soutenir le développement d’une nouvelle salle de concert acoustique moderne à Riga, participant au forum international intitulé «Développement du projet de salle de concert acoustique nationale». Dans chacune de ces villes, il est devenu un nouveau centre culturel, un pôle d’attraction pour les musiciens et les visiteurs des environs, mais également de la région, de Riga et de l’étranger. Cela a changé non seulement la vie culturelle, mais aussi la vie économique et sociale de chaque ville. »À l’échelle internationale, la Lettonie peut être qualifiée de superpuissance de l’excellence musicale. La nouvelle salle de concert de Riga permettra non seulement d’écouter les talents musicaux de notre pays, mais aussi de les cultiver pour le public. En tant qu’État, nous avons l’occasion de dire clairement à nombre des artistes lettons les plus remarquables qu’ils sont les bienvenus et les plus appréciés ici », a déclaré Raimonds Vējonis, qui s’est entretenu avec l’auditoire. prise de décision responsable et pensée nationale. Cela pourrait devenir un excellent exemple de l’action commune de nombreuses institutions et de nombreux citoyens pour l’avenir de notre pays et de ses habitants. »La salle de concert acoustique n’est pas un projet d’aujourd’hui, ni même d’une décennie. C’est l’occasion de raconter l’histoire de la Lettonie d’aujourd’hui jusqu’aux générations futures », conclut Raimonds Vjonis.

MIL OSI