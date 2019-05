French News: Les joueurs d’échecs de Pétersbourg ont remporté le championnat russe par équipe

Source: Gazprom en russe

Contexte Gazprom Transgaz St. Petersburg LLC est une filiale à 100% de PJSC Gazprom. Elle assure le transport de gaz dans 9 régions de la Fédération de Russie, ainsi que le transit de gaz naturel vers les pays de l’étranger proche et lointain. La société exploite environ 11 000 km de gazoducs et comprend 32 stations de compression, 244 stations de distribution de gaz, des installations de chauffage, d’alimentation en eau et en eau, des communications, de la métrologie et de l’automatisation. La société compte 18 succursales, dont 14 départements de production linéaire de gazoducs principaux, et dispose depuis 2008 d’un système de gestion intégré intégrant le système de gestion de la qualité, le système de gestion de l’environnement et le système de gestion de la sécurité et de la santé au travail. L’équipe compte plus de 7 mille personnes. Le siège social est situé à Saint-Pétersbourg. Des concours de qualification professionnelle «Best in Profession» à Gazprom Transgaz St. Petersburg ont lieu régulièrement pendant de nombreuses années. Chaque année, l’éventail des spécialités dans lesquelles les travailleurs se font concurrence et le niveau des compétitions de production accroissent le prestige des professions actives, maîtrisent des méthodes de travail rationnelles et diffusent l’expérience accumulée parmi les employés de l’entreprise. signification de l’organisation d’échecs régionale de la Russie. Elle compte plus de 150 membres, dont plus de 20 grands maîtres, ainsi que plus de 40 maîtres internationaux.Le Gazprom Transgaz St. Petersburg LLC (jusqu’en 2008, Lentransgaz LLC) apporte son soutien à la Fédération d’échecs de Saint-Pétersbourg. George Fokin, directeur général de Gazprom Transgaz St. Petersburg, est à la tête de la fédération.

