French News: Les participants du projet patriotique «Countrymen» ont terminé une course de moto

Source: Gazprom en russe

Actualités des projets et des régions16 mai 2019, 17h30

Album photo

Le 15 mai, à Novorossiysk (village de Myskhako), s’est achevée une course de moto de 6 000 km sur la route Tyumen – Vytegra – Minsk – Novorossiysk, qui faisait partie du projet patriotique «Les Countrymen». Le projet, mis en œuvre avec le soutien de Gazprom dobycha Nadym, a réuni à Novorossiysk des soldats appelés de la région de Nadym, qui ont mené à bien une série d’actions dans le projet Zemlyaki. Le premier d’entre eux était le «Road to Victory» – la répétition de l’itinéraire de la 368ème division de tir à la carabine du lieu de formation à Tioumen à la ligne de front à Vytegra, dans la région de Vologda. Sur le chemin, avec le soutien de Gazprom Geologorazvedka, Gazprom Transgaz Ufa et Gazprom Transgaz Kazan, des réunions mémorables ont eu lieu.

Le 5 mai, les motocyclistes ont rejoint l’action pan-russe «Veille de la mémoire» dans la région de Pskov. Les citoyens de Nadym ont soulevé du sol les restes de trois combattants. Au total, selon les résultats de «Watch of Memory-2019», 143 combattants ont été inhumés. Dans la région de Pskov, les «Countrymen» ont également participé à des audiences publiques au cours desquelles la question de l’installation d’un panneau commémoratif à l’intention des soldats de Yamal décédés alors qu’ils défendaient ces lieux était résolue de manière positive. Le monument sera installé en été.

Le prochain point sur l’itinéraire «Zemlyakov» était le district de Beshenkovichsky de la région de Vitebsk en Biélorussie. Anatoly Zverev, un héros de l’Union soviétique appelé de la région de Nadym, est décédé et y a été enterré. Les participants à la course de moto ont passé la capsule avec le sol de la région de Nadym lors d’un rassemblement festif le 9 mai dans le village urbain de Beshenkovichi. De Biélorussie, les participants au projet se sont rendus à Novorossiisk.

Ils parleront du projet «Countrymen» à Nadym et à Yamal. Une partie des artefacts découverts au cours de l’exploration ira aux musées, notamment au champ de Bovanenkovskoye. “Countrymen” organisera également une série de réunions thématiques avec des écoliers, dans le but de perpétuer la mémoire des Sibériens et leurs exploits lors de la Grande Guerre patriotique. Le projet, avec le soutien financier de Gazprom Dobycha Nadym, donne vie à l’équipe de recherche Phoenix de Nadym, au club sportif et technique de Porshen et à la jeunesse active du quartier Nadym de la YNAO.

Référence LLC Gazprom dobycha Nadym est une filiale à 100% de PJSC Gazprom. Principaux domaines d’activité: extraction et traitement du gaz et des condensats, première entreprise de production de gaz dans le nord de la Sibérie occidentale. Créée pour le développement et l’exploitation du champ de pétrole et de condensats de gaz de Bear. Aujourd’hui, elle exploite également les champs de Yubileiny, Yamsoveyskoye et Bovanenkovskoye. La société détient une licence pour le développement du champ de condensat de gaz Kharasaveysky, où des travaux de construction sont en cours. Il s’agit d’une entreprise de la ville de Nadym et de Pangody. L’équipe compte plus de 10 000 employés et comprend 13 champs de gaz en exploitation et 15 succursales spécialisées. La production annuelle de gaz naturel est supérieure à 100 milliards de mètres cubes. La société a mis en place un système de management environnemental ISO 14001: 2015.

