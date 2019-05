French News: O. Melnichenko: Le problème de la préservation des paysages historiques, culturels et naturels nécessite une étude systématique approfondie

Source: Russie – Conseil de la fédération

Le Conseil de la fédération a examiné la conservation des paysages historiques, culturels et naturels en tant que facteur de développement territorial de la Fédération de Russie et de renforcement des relations interethniques.

Oleg Melnichenko Melnichenko Oleg Vladimirovitch, représentant de l’organe législatif (représentant) de la région de Penza a tenu une réunion sur le thème «Préservation des paysages historiques, culturels et naturels en tant que facteur de développement territorial de la Fédération de Russie et renforcement des relations interethniques “.

La stratégie de développement territorial de la Fédération de Russie pour la période allant jusqu’à 2025, approuvée par un décret du gouvernement de la Fédération de Russie parmi les principes de développement territorial du pays, consacre les principes de prise en compte du facteur ethnoculturel tout en assurant le développement socio-économique des éléments constitutifs de la Fédération de Russie, la gestion de l’environnement, la préservation du patrimoine naturel, historique et culturel, l’accès aux valeurs naturelles et culturelles, au principe des intérêts et opinions de la population et des entreprises lors de la planification sociale et économique développement économique des territoires.

La préservation des paysages naturels historiques et culturels est le facteur le plus important pour la réalisation des objectifs de développement socio-économique du pays.

Oleg Melnichenko a souligné que la préservation des paysages naturels historiques et culturels en tant qu’objets du patrimoine culturel est un facteur important contribuant à la réalisation des objectifs de développement socio-économique du pays, ainsi que des objectifs de la politique nationale de l’État, notamment la formation et le renforcement de l’identité civique russe. “Sans cela, il est impossible d’assurer une préservation adéquate de la culture de l’ensemble des peuples de Russie et il est important de le prendre en compte pour assurer le développement socio-économique du pays”, estime le sénateur.

“Le problème de la préservation des paysages historiques, culturels et naturels nécessite une étude systématique approfondie associant des organisations scientifiques spécialisées, des scientifiques de haut niveau et des représentants d’organisations publiques engagées depuis de nombreuses années dans la protection des sites du patrimoine naturel culturel”, a déclaré le président du Comité du Conseil de la Fédération, Oleg Melnichenko. sur les travaux menés par le Comité en vue d’améliorer le cadre législatif pour le développement socioéconomique global des établissements historiques. Il a également souligné l’absence d’un système d’État unifié pour surveiller la préservation des sites du patrimoine culturel, qui permet d’enregistrer les candidatures d’organisations et de citoyens aux organes exécutifs fédéraux autorisés et aux organes d’État des entités constitutives de la Fédération de Russie en ce qui concerne la préservation des objets du patrimoine culturel et naturel et la transparence des informations sur les résultats de l’examen des demandes secrétaire d’État – chef adjoint du gouvernement fédéral Anna Kotova de l’Agence nationale des affaires nationales a parlé des activités du département dans cette région, accordant une attention particulière à la protection et aux territoires traditionnels des minorités autochtones du Nord, de la Sibérie et de l’Extrême-Orient de la Fédération de Russie, afin de leur permettre de maintenir la gestion environnementale traditionnelle et le mode de vie traditionnel de ces territoires. L’événement a abordé les questions juridiques de la conservation des paysages culturels et naturels en tant qu’objets du patrimoine culturel s la Russie, la conservation du patrimoine culturel dans les établissements historiques, y compris dans le cadre des objectifs du développement du territoire de la Fédération de Russie pour améliorer la tête de rasseleniya.Nauchny du système de l’Institut d’ethnologie et d’anthropologie du nom NN Miklukho-Maklay de l’Académie des sciences de Russie, Valery Tichkov, académicien de l’Académie des sciences de Russie, a souligné la nécessité de consolider au niveau du droit fédéral la définition de la notion de «paysage culturel» et d’ajuster la définition de la notion de «lieu d’intérêt», ainsi que d’introduire un certain nombre de modifications de la législation visant à protéger les paysages culturels et naturels. la réunion a examiné les problèmes juridiques rencontrés dans la pratique et liés à la mise en œuvre de la loi fédérale sur les objets du patrimoine culturel (Monuments et monuments historiques). les peuples de la Fédération de Russie “, la loi fédérale” sur les territoires naturels spécialement protégés “, ainsi qu’un certain nombre de dispositions du code de l’urbanisme et du code foncier, qui ont un impact négatif important sur la préservation des sites du patrimoine culturel, en particulier des paysages culturels et naturels, Des exemples concrets de destruction de sites du patrimoine culturel ont été notés, ce qui indique un manque d’efficacité des mesures législatives et organisationnelles. p dans le domaine de la préservation des paysages culturels et naturels.Le coordinateur du mouvement public «Arhnadzor» Rustam Rakhmatullin a souligné notamment la nécessité de fixer la définition du concept de «paysage culturel» dans la loi fédérale et a souligné l’importance d’améliorer l’organisation de l’interaction entre les pouvoirs publics et les autorités locales. associations et autres organisations non gouvernementales à but non lucratif impliquées dans le contrôle public dans le domaine de la conservation patrimoine culturel et naturel: les participants à la réunion ont formulé des propositions spécifiques pour améliorer la législation dans le domaine de la protection des biens du patrimoine culturel. En outre, il a été recommandé aux commissions compétentes des chambres de l’Assemblée fédérale d’analyser le projet de plan de mesures pour la mise en œuvre de la stratégie et, si nécessaire, de préparer et d’envoyer des observations et des propositions au ministère du Développement économique de la Fédération de Russie. Il s’agit de mesures spécifiques visant à développer les quartiers historiques, à préserver les paysages culturels et naturels faisant partie du patrimoine culturel, en tenant compte des priorités du développement territorial du pays, le projet de décision finale de la réunion étant mis au point, en tenant compte des commentaires et suggestions exprimés par les participants. membres du Conseil de la Fédération, président du conseil d’administration de l’Association du développement des quartiers historiques «Province russe» Sergey Rybakov, président du Conseil une antenne régionale de Moscou de la branche régionale de la Société russe pour la préservation des monuments historiques et culturels, Eugène Sosedov, président de la Commission de la chambre publique de la Fédération de Russie sur l’harmonisation des relations interethniques et interreligieuses, Iosif Diskin, représentants des organes législatifs et exécutifs des pouvoirs de la Fédération de Russie, des organisations publiques et du monde scientifique.

