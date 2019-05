French News: Rapport mensuel d’échelle: l’élan est parti

Source: Boerse Frankfurt16. Mai 2019. FRANKFURT (Bourse de Francfort). L’ambiance légèrement pire sur les marchés boursiers – provoquée par les tonalités plus sévères dans le différend commercial entre les États-Unis et la Chine – s’est également fait sentir dans le segment des balances: l’indice Scale-All-Share-Share-Index a dû baisser en mai. abandonner ses bénéfices de cette année encore. Toutefois, l’indice reflétant la performance de toutes les actions de Scale reste nettement supérieur au niveau enregistré il ya un mois à 1 120 points jeudi matin – bien au-dessus des creux de décembre à 990 points. L’indice de référence Index Scale 30 est coté à 1 088 points, ce qui est nettement supérieur à ce qu’il était il y a quatre semaines. Le groupe de tête sur douze mois est contrasté: le meilleur développé depuis mai 2018, l’investisseur financier de l’immobilier commercial Publity (WKN 697250) avec un plus d’un remarquable 133 pour cent. En deuxième place se trouve le fournisseur des unités de cogénération 2G Energy (WKN A0HL8N), qui a longtemps été une source de grande satisfaction pour les actionnaires, avec 57%, suivi de Nabaltec (WKN A0KPPR), fabricant de charges ignifugeantes, avec 55%. En outre, 39% des entreprises spécialisées dans la CAO / FAO (WKN 658080) et 44% gagnent la maison d’émission de fonds Lloyd Fonds (WKN A12UP2) – la publicité n’a pas toujours été une réussite pour les actionnaires. re: le prix avait diminué d’environ deux tiers entre décembre 2017 et mars 2018. Récemment, toutefois, le nombre de réussites a augmenté: en mars, la reprise du paiement du dividende a été annoncée, en avril, l’achat du siège de Karstadt à Essen. Cette semaine, Publity a annoncé la création de succursales à Londres et à New York. L’objectif: développer des relations d’affaires avec des investisseurs internationaux Central Energy Supply Convaincu La part de marché de 2G Energy a fortement augmenté cette année. À la fin de 2018, il en coûtait 21,90 euros, il est maintenant de 34,50 euros. Et selon certains analystes, la hausse des prix ira encore plus loin: par exemple, SMC Research attribue à l’action “Acheter” un objectif de prix de 37,40 EUR. Après la forte augmentation des ventes et des bénéfices en 2018, les analystes voient également de bonnes perspectives de croissance pour 2019 et les années suivantes. La fermeture d’anciennes centrales nucléaires et au charbon, l’expansion mondiale des énergies renouvelables et celle des réseaux électriques ont rendu nécessaire la mise en place de centrales efficaces, décentralisées et régulées rapidement. First Berlin Equity Research vote également avec Buy à 2G Energy et a fixé l’objectif de prix à 38 euros exaltée. “Avec des carnets de commandes pleins garantissant une utilisation optimale d’ici 2020, nous prévoyons que 2G Energy 2019 se situera dans la partie supérieure des prévisions en termes de chiffre d’affaires et de marge EBIT”, déclarent les analystes. Les Fintechs rattrapent les Fintechs restent du côté des perdants: Inchangé à la toute fin de la période de douze mois: MyBucks (WKN A2AJLT) et The Naga Group (WKN A161NR) ne fait pas beaucoup mieux. Toutefois, certaines sociétés financières proposent également des recommandations d’achat: par exemple, la maison d’analyse GBC d’Augsburger classe la FinLab AG (WKN 121806), qui a perdu après douze mois de valeur après 36% de valeur d’achat et appelle un nouvel objectif de prix de 28,87 euros , Ce serait plus que doubler les 12,75 euros actuels. La société d’analyse Montega est également optimiste: les analystes considèrent actuellement FinLab comme un investissement prometteur, les conseils de direction ont constitué un très bon portefeuille de placements et ont fait des progrès durables pour la société. Ils font confiance au stock de 26 euros et continuent de voter avec “acheter”. SMC Research s’attend à ce que le groupe Naga (WKN A161NR) atteigne l’équilibre correspondant à sa stratégie de croissance et se concentre sur un produit de base rentable. Le nouvel objectif de prix de 2,10 euros (actuellement 1,22) offre un potentiel de hausse important. Cependant, la conversion doit encore être mise en œuvre, le nouvel arrêt est donc initialement “en attente” après “d’achat spéculatif”. Dans l’intervalle, Stemmer Imaging, comme annoncé en mars, est passé de Scale à Prime Standard le 10 mai. Grâce à cette étape, la société remplit désormais les exigences de transparence les plus strictes imposées aux sociétés cotées en bourse en Allemagne et s’ouvre à un plus grand nombre d’investisseurs. © Deutsche Börse AG de: Anna-Maria Borse, 16 mai 2019

