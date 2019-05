French News: Retirer la Bundeswehr d’Irak, de Jordanie et de Turquie

Source: La gauche “La chancelière Angela Merkel doit faire de la guerre américaine imminente contre l’Iran et de la sécurité des soldats allemands dans la région une priorité absolue. Face à l’escalade de l’administration américaine, le gouvernement fédéral doit retirer les soldats allemands d’Irak et de Jordanie et mettre fin à leur participation à la mission AWACS en Turquie. Les forces armées allemandes ne doivent pas être impliquées dans une guerre américaine contre l’Iran “, explique Sevim Dagdelen, vice-président et porte-parole du désarmement chez DIE LINKE. “Après le retrait des diplomates américains d’Irak et la suspension de la mission de formation de la Bundeswehr, le gouvernement fédéral doit informer le Bundestag et le peuple de ses connaissances sur les projets de guerre concrets des États-Unis contre l’Iran. La chancelière Angela Merkel et le ministre des Affaires étrangères Heiko Maas doit faire tout son possible pour désamorcer le conflit dans le golfe Persique. Cela inclut de condamner clairement et sans équivoque les menaces de violence et le déplacement de troupes américaines dans la région. Il est nécessaire de préciser que les bases américaines en Allemagne ne peuvent pas être utilisées pour préparer la guerre contre l’Iran et que les droits de survol de l’armée de l’air américaine au-dessus de l’Allemagne en cas de guerre sont refusés. “

