French News: Signal de départ pour une expansion importante de l’usine BMW Group Eisenach.

Source: BMW Group Eisenach. La pierre angulaire de l’extension la plus importante de l’usine BMW Group Eisenach de son histoire a été posée. En 2022, le groupe BMW étend son usine de Thuringe au rang des plus grandes installations de fabrication d’outils au monde. Le ministre des Affaires économiques, Wolfgang Tiefensee, ainsi que Dirk Hilgenberg, responsable des systèmes de production, de la planification, de la conception des outils et des installations du groupe BMW, et Alexander Eras, directeur de l’usine, ont lancé le projet majeur avec un volume d’investissement de 42 millions d’euros. , Depuis sa création en 1992, le site n’a cessé de se développer pour devenir une industrie de la fabrication d’outils innovante et efficace, revêtant une grande importance stratégique pour le réseau de production mondial du groupe BMW. Trois ans seulement se sont écoulés depuis que l’usine de production d’Eisenach, comprenant un servo-pressé à la pointe de la technologie, a commencé à fonctionner sur de nouvelles zones de production, générant un investissement total de 20 millions d’euros. Avec l’agrandissement qui vient de commencer, l’investissement total du groupe BMW dans l’emplacement atteindra environ 200 millions d’euros. Concentration constante sur l’innovation Au cours des trois prochaines années, la production, la logistique et les bureaux existants vont plus que doubler. “Nous agrandissons visuellement la surface bâtie de deux terrains de football environ. Cela fait un peu moins de 19 000 mètres carrés “, a déclaré Dirk Hilgenberg, responsable des systèmes de production, de la planification, des outils et des installations chez BMW Group, à l’occasion de la pose officielle de la première pierre:” Nous poursuivons ainsi systématiquement le chemin de la fabrication d’outils orientée vers l’atelier jusqu’à la fabrication d’outils industriels. Nous nous concentrons sans cesse sur l’innovation. “Les outils, fabriqués à Eisenach et pesant jusqu’à 50 tonnes, forment des pièces de carrosserie élégantes en tôle plate dans les ateliers de presse des usines automobiles. “Afin de fournir à notre réseau de production mondial des outils de presse d’une qualité exceptionnelle, nous créons maintenant des capacités supplémentaires à Eisenach”, a déclaré Hilgenberg. L’usine d’Eisenach produit actuellement jusqu’à 40 jeux d’outils par an. Les outils fabriqués à Eisenach confèrent à tous les modèles de BMW, MINI et Rolls Royce la forme de chaque paroi latérale, toit et porte d’entrée.Le ministre des Affaires économiques de Thuringe, Wolfgang Tiefensee, a salué cet investissement tourné vers l’avenir et a présenté un signal fort. “Je suis ravi de l’engagement de BMW sur le site de Thuringe”, a déclaré le ministre, qui a réalisé la première pierre de l’extension de l’usine avec Hilgenberg et le directeur de l’usine, Alexander Eras, lors d’un acte symbolique. “BMW poursuit non seulement sa tradition automobile, mais continue d’investir dans les technologies du futur. Ceci est également démontré par le haut degré d’attractivité et l’environnement favorable à l’investissement du site économique de Thuringe. “Augmentation de la capacité jusqu’à 50%” Avec l’extension future de l’usine, nous serons en mesure de créer jusqu’à 50% de capacité supplémentaire à Eisenach “, a souligné Hilgenberg. L’usine renforce ainsi son rôle de site de fabrication d’outils au sein du groupe BMW. Vient ensuite la deuxième génération de la nouvelle génération d’imprimés afin de préparer de manière optimale les outils fabriqués à Eisenach pour la production en série de parties de carrosserie dans les usines de véhicules du monde entier. Cela réduit considérablement le temps de formation nécessaire pour un nouvel ensemble d’outils dans l’usine automobile. “Notre personnel augmentera d’environ 20% du fait de l’augmentation de la capacité”, a déclaré Hilgenberg. Ainsi, le nombre d’emplois sur le site est actuellement passé de 260 à plus de 300. Afin de continuer à disposer d’un nombre suffisant de spécialistes hautement qualifiés à l’avenir, l’usine investit de manière constante et importante dans ses propres jeunes talents. Par exemple, la société propose deux places d’étude sur le site d’Eisenach et a plus que doublé le nombre de stages dans l’optique de son expansion future. “Cela nous place sur le site d’Eisenach dans une position durable, à la fois en termes de structures et d’employés hautement qualifiés”, a souligné le directeur de l’usine, Alexander Eras. Pour toute question, merci de contacter: Julian Friedrich, responsable de la presse et des relations publiques chez BMW Group Werke Leipzig Berlin, EisenachTéléphone: +49 341 445-38000E-Mail: Julian.Friedrich@bmw.deInternet: www.bmw-werk-eisenach.deInternet: www.press.bmwgroup.com

MIL OSI