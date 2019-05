French News: Site officiel de Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej / Pour les médias / Communiqués de presse / Visite du couple présidentiel en République italienne – Programme de presse

Source: Président de la Pologne en polonais

18 mai 2019 (samedi) Le président de la République de Pologne, Andrzej Duda et son épouse, se rendront en Italie, où il participera au 75e anniversaire de la bataille de Monte Cassino.

Nous fournissons le programme de presse de la visite:

Samedi 18 mai

Monte Cassino – Ouverture du 16 octobre – Mise en place de fleurs par le président de la République de Pologne et l’épouse devant le monument au 6e régiment blindé. 17h 00. Participation du Président de la Pologne et de l’épouse à la Sainte Messe Cimetière de guerre polonais de Monte CassinoLa présence d’un photographe et caméraman personnel et de POOLO à la rédaction du bulletin POOLO à la rédaction

autour de 18h15 Participation du président de la République de Pologne, Andrzej Duda et de son épouse, et du président de la République italienne, Sergio Mattarelli et de ses filles au 75e anniversaire de la bataille de Monte Cassino Allocution du président de la République de Pologne Cimetière de guerre RWPolski de Monte Cassino Présence de médias accrédités Fille avec des anciens combattants portant des couronnes à la croix du cimetière de guerre polonais de Virtuti Militari à Monte CassinoPhoto opp.

19 h 20: Rencontre du président de la République de Pologne avec la Première Dame et du président de la RW avec la fille du musée au cimetière de guerre polonais PISCINE. Les rédactions sélectionnées seront informées de leur présence dans POOL. Le service de presse de la chancellerie du président de la République de Pologne a achevé le processus d’accréditation.

Nous vous demandons de bien vouloir ajuster la tenue au caractère officiel de la cérémonie.

Nous tenons à vous informer que le projet télévisé de la cérémonie au cimetière de guerre polonais de Monte Cassino du 18 mai 2019 sera réalisé par TVP S.A. Nous fournissons des paramètres permettant de télécharger le signal gratuitement sans avoir à mettre le logo sur la base d’une licence de deux ans sans possibilité de sous-licences supplémentaires:

MPEG: MPEG-4 (4.2.2.) Norme vidéo: HD 1080i50, TCR 10 bits TVP: +48 22 547 44 57

Remarque: les titulaires de licence sont tenus d’inclure dans le générique de la transmission finale des informations que Telewizja Polska est leur producteur. Personne de contact pour TVP: Tomasz Żochowski, e-mail: téléphone +48 605 605 743.

L’Office des anciens combattants et des victimes de la répression (UdSKiOR) est l’organisateur des célébrations liées au 75e anniversaire de la bataille de Monte Cassino en République italienne. Les accréditations effectuées par UdSKiOR ont été complétées. Les informations sur le service de presse du cimetière de guerre polonais à Monte Cassino sont fournies par: le chef du département présidentiel du bureau du chef du bureau, Julita Turos, téléphone +48 22 276 77 03, portable: +48 784 056 113,

Les informations relatives à la visite sont fournies par le bureau de presse de la chancellerie du président de la République de Pologne, Anetta Czarnecka, [protégée par courrier électronique]; téléphone +48 22 695 10 12, portable: +48 721 800 765.

