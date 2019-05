French News: SPBIL-2019: les avocats ont défendu la jurisprudence

Source: Université d’État de Saint-Pétersbourg en russe

La réunion s’est déroulée sous la forme d’une émission-débat au cours de laquelle les partisans et les opposants au concept ont tenu trois séries de débats. Les experts ont été invités à répondre à plusieurs questions: est-il possible d’introduire une jurisprudence dans notre pays et est-ce nécessaire pour le système juridique russe? Lors de chaque tour, deux opposants ont exprimé leurs positions – des membres du milieu universitaire et des avocats représentant deux juridictions – de droit continental et de droit commun.Professeur de l’université d’État de Saint-Pétersbourg, académicien de l’Académie des sciences de Russie, Yuri Tolstoï a pris le parti des opposants à la doctrine. Il a noté que la Cour constitutionnelle de la Fédération de Russie s’acquittait désormais de la fonction législative, ce qui pouvait imposer un droit de veto sur l’application de lois contraires à la Constitution. Ses décisions sont reflétées dans les directives du Plenum de la Cour suprême. L’habilitation des tribunaux dotés de fonctions législatives pour statuer sur des affaires spécifiques aboutit inévitablement à la formation d’une subjectivité juridique. L’étudiant en Cour suprême d’arbitrage, Anton Ivanov, est devenu un opposant de l’académicien. S’exprimant à l’appui de la mise en œuvre du précédent, il a souligné: “Les actes d’interprétation judiciaire isolés de certaines affaires sont morts.” Du point de vue de l’orateur, ces dispositions représentent l’opinion d’un groupe de scientifiques et ne sont pas basées sur des années de pratique judiciaire. Comme l’a dit l’avocat, la formation de la pratique judiciaire par la Cour suprême est désormais réduite à l’adoption de décisions de plénière, ce qui ne contribue pas à l’unité de la pratique judiciaire, mais a suggéré que le précédent est naturel pour la nature humaine et peut constituer l’une des sources de droit du système continental.

La loi ne peut pas tout prévoir. SPbSU docent Sergey Ovsyannikov

Malgré le fait que c’est le précédent qui correspond le mieux à la dynamique du temps et qui est une source de connaissances juridiques réelles, la base de notre tradition juridique reste l’acte normatif. “Il s’agit d’une question plus vivante que nous n’abandonnerons jamais”, a déclaré l’avocat. Le modérateur du talk-show, doyen de la Faculté de droit de l’Université d’État de Saint-Pétersbourg, Sergueï Belov, a souligné que l’une des principales raisons du litige est l’absence d’interprétation unifiée de la notion de précédent. Comment trouver une solution à la question, comment l’interpréter et l’appliquer dans une nouvelle affaire, comment étayer son choix – telle est la jurisprudence qui, selon Sergey Belova, n’a pas encore été formée dans la juridiction continentale, a déclaré le professeur Anton Rudokvas, professeur au SPbSU que le juge doit tenir compte de la pratique judiciaire en vigueur et, en cas de refus de la suivre, en indiquer les raisons, différent de l’expérience acquise lors de l’examen d’affaires similaires de la décision. “Cette approche crée une tradition juridique inhérente à cette juridiction et rend le droit existant prévisible qu’il y a un avantage certain”, a conclu l’orateur. Igor Rogov, directeur exécutif adjoint de la Fondation du Premier président de la République du Kazakhstan – Elbasy, spécialiste du droit bancaire islamique, St. Petersburg State University Inese Tenberga et Maria Erokhova, chef du département des procédures civiles de l’École des sciences sociales et économiques de Moscou, conseiller du cabinet d’avocats Dentons, président Brooklyns Law School (à la retraite) Nicholas Allard et avocat royal, conseiller principal 3 Michael Blair, avocat à la fin du débat, les téléspectateurs d’un débat télévisé en ligne pourraient répondre à la question de savoir si un précédent est obligatoire pour l’état de droit continental. La majorité des avocats (64%) ont répondu par l’affirmative, 26% étant d’accord avec eux, qui ne croient toutefois pas en la possibilité d’introduire la doctrine de la jurisprudence impérative. 2% des auditeurs l’ont reconnu inutile et 7% sont convaincus que le précédent de notre tradition juridique est préjudiciable.

