French News: Tendances des certificats: Mise en reprise DAX

Source: Boerse Frankfurt16. Mai 2019. Francfort (Bourse de Francfort). Qu’il s’agisse d’un différend commercial entre les États-Unis et la Chine, de la menace d’auto-amendes sur les importations européennes aux États-Unis ou de la situation tendue en Iran, la liste des problèmes de déplacement du marché est longue. “La presse quotidienne est pleine de risques”, résume Simon Görich de Baader Bank. En plus des indices d’actions en tant que sous-jacent, les investisseurs en certificats étaient particulièrement intéressés par les dérivés du pétrole dans cette situation contrastée. À titre d’exemple, Görich fait référence à un populaire certificat long de facteur 15 illimité sur Brent (WKN CJ8HEP). En réponse aux nouvelles de l’augmentation des réserves de pétrole annoncées hier et à la perspective d’un ralentissement de la demande mondiale de pétrole de la part de l’Agence internationale de l’énergie, Kemal Bagci se tourne vers les produits pétroliers bénéficiant d’une baisse des cotations. Entre autres choses, les clients de BNP Paribas se sont concentrés davantage sur un produit «knock-out» sur le WTI (WKN PZ761E) avec une barrière de 63,66 $. Il y a actuellement un baril de brut américain pour environ 62,70 $. Un espoir pour la reprise du DAXOttend des prix plus élevés, attendus des acheteurs d’un certificat DAX bien traité (WKN PZ7NWM) avec un knock-out Seuil de 11 844 points. Markus Königer de la banque ICF parle de l’intérêt pour un certificat long sur l’indice boursier allemand (WKN DDW4Q4), qui tombe au toucher ou tombe en dessous de 11.206 points DAX.

Les voyages DAX suivants ne concernent pas uniquement Bagci, mais aussi l’évolution du conflit commercial. Une nouvelle augmentation des tarifs mutuels aurait probablement un impact négatif sur l’économie mondiale, ce qui nuirait au DAX. “En cas d’accord, il y aurait également des possibilités de reprise.” Depuis le début de la semaine, l’indice allemand de premier ordre, comprenant des baisses intermédiaires de 12 000 points. La confiance en Uber prédomine. Dans les actions individuelles, les investisseurs se sont concentrés sur Bayer, Thyssen et Le nouveau venu Uber, comme le rapportent les traders. Uber Bössangang, attendu avec impatience, était parti dans l’avis de nombreux investisseurs jusqu’à présent plutôt décevant, comme le note Bagci. “Certains analystes pensent que la société est surévaluée”, explique le commerçant. Uber n’a réalisé aucun bénéfice depuis la création de la société en 2009. “Les contreparties, en revanche, supposent qu’Uber se maintiendra sur le marché.” Les acheteurs d’un certificat de knock-out recherché comptaient sur Uber (WKN PZ8B12) avec un seuil de 27,02 dollars américains. Le scepticisme perdure Se positionnant dans un certificat recherché sur Bayer (WKN PZ8FK7) avec un seuil d’exclusion de 57,28, les clients de BNP Paribas parient sur la chute des prix de l’action du géant de la chimie de Leverkusen après les 12 derniers mois déjà presque réduit de moitié. Après deux millions de sanctions dans le procès américain contre le glyphosate, un tribunal californien a rendu son verdict d’une valeur de 2 milliards de dollars. “En outre, des enquêtes préliminaires sont actuellement en cours en France sur des soupçons de collecte illégale de données confidentielles”, ajoute Bagci. Plus optimiste, les investisseurs jugent le point de départ de BASF. Parmi les dérivés les plus négociés, Königer compte un dérivé long sur le groupe Ludwigshafener (WKN PZ5330), qui tombe au prix de l’action de 75 euros et moins. Les plans de réorganisation de Thyssen s’appuient sur la nouvelle stratégie Thyssen Selon Bagci, les investisseurs ont plutôt réagi avec approbation. Ses clients couvraient particulièrement le groupe Essen (WKN PZ62PV) avec un certificat long, qui expirait à des prix inférieurs à 9,31 EUR. L’action Thyssen se redresse depuis hier. Les analystes voient un lien avec des spéculations sur une éventuelle reprise de la division des ascenseurs par Kone. Des investisseurs ayant des horizons de placement à long terme, selon Königer, aiment s’impliquer dans un certificat Bitcoin (WKN VL99BC) sans limite de maturité. Après tout, la crypto-monnaie a rattrapé au cours des quatre dernières semaines un peu moins de 5 227 dollars à 7 830 dollars américains, soit près de 50%. Les investisseurs ont également promis au DAX (WKN TR3ZKE) un certificat de bonus inversé sur les comptes de dépôt avant le 20 décembre 2019. À propos, les dernières enquêtes d’engagement à long terme de Deutscher Derivate Verband montrent que les investisseurs à moyen terme recherchent un taux d’intérêt à moyen terme de 62% – à la stratégie d’investissement à long terme. Cela correspond à une augmentation de 11% par rapport à l’année précédente. Plus d’un tiers préfère donc une période de détention de plusieurs années et utilise donc des dérivés pour une accumulation d’actifs durable. Vingt-sept pour cent des répondants ont conservé les titres structurés dans le compte-titres pendant plusieurs mois à un an. Mais un peu plus du quart des répondants étaient plus susceptibles d’être des investisseurs à court terme ayant conservé leurs valeurs pendant quelques jours à quelques semaines. Le groupe de daytraders comprenait 10% des personnes interrogées par Iris Merker16. Mai 2019, © Deutsche Börse AG

