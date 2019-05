French News: V. Matvienko a déposé des fleurs sur le monument au héros de la Russie, ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire, A. Karlov

Source: Russie – Conseil de la fédération

Le président du Conseil de la fédération est en République de Turquie en visite officielle à la tête de la délégation de la chambre haute du parlement.

Le président du Conseil de la Fédération, Valentina Matvienko Matvienko, Valentina Ivanovna, représentante de l’organe exécutif du gouvernement de Saint-Pétersbourg, a déposé des fleurs sur le monument au héros, l’ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire Andrei Karlov. Le monument est situé sur le territoire de l’ambassade de Russie dans la capitale de la Turquie – Ankara. Le diplomate est décédé aux mains d’un terroriste le 19 décembre 2016 au Centre d’art contemporain d’Ankara.

Nous constatons un bon climat politique dans les relations bilatérales.

Ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la Fédération de Russie en Turquie, Alexei Yerkhov, membre de la délégation du conseil de la fédération, autorités de la République de Mari El, membre du Comité du Conseil de la Fédération chargé de la réglementation et de l’organisation des activités parlementaires, Murat Hapsirokov, Hapsirokov Murat Krym-Gerievich représentant de l’organe législatif (représentant) de la République d’Adyguée membre du Conseil de la Fédération Comité de la science, de l’éducation et de la culture Olga Khokhlova, KhokhlovaOlga Nikolaevna représentant du pouvoir législatif (représentant) du gouvernement La région de Vladimir et le président de l’Assemblée législative du territoire de Krasnodar, Yuri Burlachko Burlachko Yuri Alex ndrovichPredsedatel l’Assemblée législative de la région de Krasnodar et Président de l’Assemblée législative de la région de Rostov Alexander Ishchenko. Ischenko Aleksandr ValentinovichPrésident de l’Assemblée législative de l’oblast de Rostov Communiquant avec le personnel de l’ambassade de Russie à Ankara, Valentina Matvienko a souligné le rôle important des diplomates dans le développement de la coopération politique, économique et humanitaire entre les pays. «Nous constatons un climat politique favorable dans les relations bilatérales. Il y a une coopération dans la lutte contre le terrorisme, nos pays aident à résoudre la situation en Syrie et d’autres conflits régionaux. Il y a une volonté de développer des interactions dans toutes les directions, des contacts parlementaires sont établis sur un large éventail de questions. Il faut tout faire pour ne pas ralentir le taux élevé de coopération établi par les dirigeants de nos pays », a souligné le président du Conseil de la Fédération.

