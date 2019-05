Valsts prezidents aicina visplašākajā mērā atbalstīt Nacionālās akustiskās koncertzāles tapšanu Rīgā

Source: President of Latvia in Latvian

2019. gada 16. maijā, piedaloties starptautiskajā forumā “Nacionālās akustiskās koncertzāles projekta attīstība”, Valsts prezidents Raimonds Vējonis aicināja visplašākajā mērā atbalstīt jaunas un modernas akustiskās koncertzāles tapšanu Rīgā.

Valsts prezidents norādīja, ka Rēzeknē, Liepājā un Cēsīs ir modernas koncertzāles. Katrā no šīm pilsētām tā ir kļuvusi par jaunu kultūras centru, par magnētu, kurš pievelk mūziķus un apmeklētājus ne tikai no tuvējās apkārtnes, bet arī no reģiona, Rīgas un ārvalstīm. Tas ir mainījis katras pilsētas ne tikai kultūras, bet arī ekonomisko un sociālo dzīvi.

“Starptautiskā mērogā Latviju varam dēvēt par mūzikas izcilības lielvalsti. Jaunā koncertzāle Rīgā būs vieta, kur ne tikai klausītājiem baudīt mūsu nācijas muzikālos talantus, bet arī sabiedrībai tos kultivēt. Tā ir mūsu kā valsts iespēja skaidri pateikt daudziem no izcilākajiem Latvijas māksliniekiem, ka viņi šeit ir gaidīti un novērtēti vairāk nekā jebkur pasaulē,” klātesošos uzrunājot, uzsvēra Raimonds Vējonis.

Valsts prezidents atzīmēja, ka koncertzāles celtniecības process varētu kļūt par jaunu paraugu starpnozaru sadarbībai, atbildīgai lēmumu pieņemšanai un valstiskai domāšanai. Tas varētu kļūt par izcilu paraugu daudzu institūciju un cilvēku kopīgai rīcībai mūsu valsts un tās iedzīvotāju nākotnes labā.

“Akustiskā koncertzāle nav šodienas vai pat desmitgades projekts. Tā ir iespēja izstāstīt stāstu par šodienas Latviju tālu nākamajām paaudzēm,” noslēgumā teica Raimonds Vējonis.

MIL OSI