А. Шевченко: Реализация национальных проектов России требует эффективной работы органов местного самоуправления

Source: Russia – Council of the Federation

Сенатор принял участие в заседании Окружного консультативного совета по развитию местного самоуправления в г. Балаково Саратовской области.

Первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера Андрей Шевченко ШевченкоАндрей Анатольевичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Оренбургской области выступил с докладом на заседании Окружного консультативного совета по развитию местного самоуправления в Приволжском федеральном округе, которое прошло в г. Балаково Саратовской области.

Заседание Окружного консультативного совета по развитию местного самоуправления в Приволжском федеральном округе

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Игорь Сапко и Андрей Шевченко

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Заседание Окружного консультативного совета по развитию местного самоуправления в Приволжском федеральном округе

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Заседание Окружного консультативного совета по развитию местного самоуправления в Приволжском федеральном округе

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Мероприятие провел Полномочный представитель Президента Российской Федерации в Приволжском федеральном округе Игорь Комаров. В работе Совета приняли участие представители Федерального Собрания, Минстроя и Минэкономразвития России, главы административных центров регионов округа, представители муниципалитетов и эксперты.

Заседание было посвящено обсуждению реализации на местном уровне отдельных стратегических направлений, определённых Главой государства в Указе «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года».Были затронуты региональные аспекты реализации национальных проектов «Экология» и «Жильё и городская среда» в части роли органов местного самоуправления по организации эффективного обращения с отходами и обеспечения устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда. Участники заседания отметили, что данные направления являются ключевыми в развитии муниципальных образований, формировании качества жизни людей.

«Эффективность работы муниципалитетов по обеспечению качества жизни напрямую связана с достижением национальных целей развития России», — подчеркнул сенатор.

В рамках повестки был также рассмотрен комплекс вопросов, связанных с созданием и развитием городских агломераций, совершенствованием территориальной организации местного самоуправления и межмуниципального взаимодействия, работа региональных проектных офисов по координации мероприятий, выполняемых в рамках национальных проектов.

Андрей Шевченко рассказал о недавних новеллах в законодательстве, связанных с совершенствованием организации местного самоуправления, таких как введение нового вида муниципального образования – муниципальный округ и изменениях в организации территориального общественного самоуправления, а также о новом законопроекте, направленном на упрощение порядка декларирования доходов депутатами сельских поселений, осуществляющих свои полномочия на непостоянной основе.

«Я уверен, что принятые законы дадут возможность консолидировать ресурсы и улучшить финансовое положение на местах, повысить эффективность решения отраслевых вопросов местного значения, что особенно важно в контексте достижения поставленных Президентом Российской Федерации задач», — сказал Андрей Шевченко.

По итогам заседания Окружного консультативного совета по развитию местного самоуправления были выработаны предложения и рекомендации в адрес Федерального Собрания и Правительства РФ, исполнительных и законодательных (представительных) органов государственной власти субъектов Российской Федерации, расположенных на территории Приволжского федерального округа, органов местного самоуправления.

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