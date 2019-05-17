В Орловской области по мерам прокуратуры Железнодорожного района г. Орла погашена задолженность по заработной плате в размере более 7 млн. рублей

Source: Russia – Prosecutor Generals Office

Прокуратура Железнодорожного района г. Орла провела проверку исполнения трудового законодательства.

Установлено, что 105 работникам ЗАО «Орловский мелькомбинат» своевременно не была выплачена заработная плата, в результате чего образовалась задолженность в размере более 7,2 млн. рублей.

В связи с выявленными нарушениями прокуратура внесла руководителю ЗАО «Орловский мелькомбинат» представление, в интересах работников предприятия предъявлены исковые заявления, которые удовлетворены.

Также по материалам прокурорской проверки следственными органами возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст.145.1 УК РФ (полная невыплата свыше двух месяцев заработной платы, совершенная из корыстной заинтересованности).

В результате принятых мер задолженность по заработной плате погашена в полном объеме.

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