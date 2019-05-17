Source: Russia – Council of the Federation

Сенатор приняла участие в региональной конференции соотечественников, проживающих в Эстонской Республике.

Заместитель председателя Комитета Совета Федерации по социальной политике Елена Бибикова БибиковаЕлена Васильевнапредставитель от исполнительного органа государственной власти Псковской области в Таллине приняла участие в региональной конференции соотечественников, проживающих в Эстонской Республике.

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Тема мероприятия «75-летие освобождения Эстонии от фашизма, 75-летие Победы — роль и место движения российских соотечественников Эстонии в обеспечении принципов гуманизма, миролюбия и сплочения сообщества»

Елена Бибикова передала участникам конференции приветствие и поздравления с 74-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне от имени руководства Совета Федерации.

Прямой диалог с соотечественниками, проживающими за рубежом — приоритетное направление работы Совета Федерации

Парламентарий подчеркнула, что в верхней палате российского парламента высоко ценят возможность прямого диалога с соотечественниками, проживающими за рубежом. «Для нас это приоритетное направление работы, мы всегда настроены на поиск новых, отвечающих вызовам современности форм и методов развития связей России с зарубежным Русским миром», — сказала Елена Бибикова.

«Проводимая сегодня конференция приурочена к важнейшему событию в истории Эстонии — 75-летию со дня освобождения войсками Красной Армии от нацистской оккупации и обретения свободы от самой страшной и преступной человеконенавистнической идеологии, которая несла народам Европы унижение человеческого достоинства и геноцид. К сожалению, сегодня мы все чаще видим, как именно такое понимание роли Советского Союза в избавлении Европы от нацизма старательно пытаются подвергнуть сомнению или вообще законодательно запретить», — отметила сенатор.

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