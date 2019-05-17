«Газпром» открыл на шельфе Ямала два новых месторождения c суммарными запасами газа более 500 млрд куб. м

Source: Gazprom in Russian

Справка

Василий Александрович Динков (1924–2001) — выдающийся деятель отечественного топливно-энергетического комплекса. В 1981–1985 годах — Министр газовой промышленности СССР, в 1985–1989 годах — Министр нефтяной промышленности СССР.

Лицензии на право пользования недрами Русановского и Нярмейского лицензионных участков получены ПАО «Газпром» в 2013 году. С момента получения лицензий в пределах участков выполнено 5790 кв. км сейсморазведочных работ методом 3Д, в 2018 году пробурены две поисковые скважины.

На шельфе Карского моря ПАО «Газпром» принадлежат также лицензии на право пользования недрами Ленинградского и Русановского месторождений.

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