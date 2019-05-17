Source: Russia – Council of the Federation

Сенатор принял участие в пресс-конференции, посвященной проведению Российского туристического фестиваля.

Заместитель председателя Комитета Совета Федерации по социальной политике Игорь Фомин ФоминИгорь Вадимовичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Ленинградской области принял участие в пресс-конференции, посвященной проведению Российского туристического фестиваля «Золотое кольцо Боспорского царства». Мероприятие прошло в Международном информационном агентстве «Россия сегодня» в Москве.

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«Золотое кольцо Боспорского царства» — глобальный туристский маршрут, который разработан министерством курортов, туризма и олимпийского наследия Краснодарского края совместно с региональным отделением Русского географического общества (РГО). Проект включен Федеральным агентством по туризму в перечень десяти приоритетных тур-маршрутов, ориентированных на въездной туризм и впервые позиционирует Россию на международной арене как один из уникальных центров античной культуры и цивилизации.

Проект является примером успешного межрегионального сотрудничества и эффективного продвижения турпродукта

Игорь Фомин отметил уникальность данного туристического проекта. «Проект возник по инициативе регионов. Он является примером успешного межрегионального сотрудничества и эффективного продвижения турпродукта на рынке туристских услуг».

Сенатор подчеркнул, что Совет Федерации как палата регионов, поддерживает реализацию проекта и будет способствовать его продвижению и популяризации.

С 18 мая по 13 июня Крым, Краснодарский край, Ростовская область и город Севастополь примут Российский туристический фестиваль «Золотое кольцо Боспорского царства». В программу фестиваля включены десять южных городов, где в античные времена располагались древние полисы.

В ходе мероприятия Игорь Фомин вручил сертификаты послам проекта Российского туристического фестиваля.

В пресс-конференции приняли участие руководители федеральных органов исполнительной власти, представители субъектов Российской Федерации, общественных организаций.

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