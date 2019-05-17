Source: Russia Federal Space

#Центр Хруничева#главное#орбитальные группировки#Ямал-601#космодромы17.05.2019 17:56

Началась сборка космической головной части ракеты «Протон-М»

Сегодня, 17 мая, на космодроме Байконур началась сборка космической головной части ракеты космического назначения «Протон-М», предназначенной для запуска российского спутника связи «Ямал-601».

Сборка космической головной части (КГЧ) включает в себя ряд последовательных технологических операций: установку космического аппарата «Ямал-601» на переходную систему, с помощью которой он стыкуется с разгонным блоком «Бриз-М»; электрические проверки «сборки» космического аппарата с разгонным блоком; установку («накатку») створок головного обтекателя и последующие электрические проверки КГЧ.

В настоящее время «Ямал-601» состыкован с переходной системой разработки Центра Хруничева. В ее состав входит система разделения, которая обеспечит стыковку космического аппарата и переходной системы, а также их отделение во время полета.

После завершения электрических проверок «сборки» космического аппарата «Ямал-601»/переходная система», специалисты проведут её стыковку с разгонным блоком «Бриз-М».

Сборка космической головной части продлится несколько дней. Работы с КГЧ, или совместные операции, выполняет интернациональная команда в составе специалистов французского подразделения Thales Alenia Space (генеральный подрядчик по космическому аппарату), шведской компании RUAG Aerospace (разработчик системы разделения), Центра Хруничева (разработчик и изготовитель ракеты-носителя, разгонного блока, переходной системы и головного обтекателя).

Пуск ракеты космического назначения «Протон-М» с разгонным блоком «Бриз-М» и космическим аппаратом «Ямал-601» будет осуществлен в интересах АО «Газпром космические системы».

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АО «Газпром космические системы» – дочерняя компания ПАО «Газпром», которое осуществляет космическую деятельность в области создания и эксплуатации телекоммуникационных и геоинформационных космических систем в интересах Группы Газпром и других потребителей. Компания создала и эксплуатирует систему спутниковой связи и вещания «Ямал» в составе орбитальной группировки с широкой зоной обслуживания и развитой наземной инфраструктуры. Компания реализует долгосрочную программу развития, предусматривающую развитие системы спутниковой связи и вещания «Ямал», создание космической системы дистанционного зондирования «Смотр» и создание сборочного производства космических аппаратов. Подробнее о компании http://www.gazprom-spacesystems.ru/

АО «Государственный космический научно-производственный центр им. М.В. Хруничева» (входит в Государственную корпорацию «РОСКОСМОС») является разработчиком и серийным изготовителем ракет-носителей «Протон», разгонных блоков серии «Бриз», семейства новейших российских РН «Ангара». В состав ГКНПЦ входит ряд ключевых производителей компонентов и комплектующих для ракетно-космической техники, расположенных в Москве и других городах Российской Федерации. Подробнее о компании http://www.khrunichev.ru/

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