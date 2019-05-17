На форуме имени Мусина в СПбГУ представили новую магистерскую программу

Source: Saint Petersburg State University in Russian

Юристы обсудили актуальные вопросы развития арбитража, в том числе третейского разбирательства и международного коммерческого арбитража и примирительных процедур, в том числе медиации и судебного примирения, а также представили новую уникальную магистерскую программу «Международный коммерческий арбитраж».

Для Университета память о профессоре Мусине — важная часть нашей идентичности. Мы гордимся, что Валерий Абрамович был нашим коллегой и учителем, и стараемся по мере наших сил продолжать и завершать дела, которые он начал.

Декан юридического факультета СПбГУ Сергей Белов

Одним из таких проектов когда-то стало создание новой магистерской программы, Валерий Абрамович был ее инициатором, вдохновителем и разработчиком.

Создание программы завершено, и летом этого года Санкт-Петербургский университет открывает первый набор. Научным руководителем программы стал ученик Валерия Мусина — уполномоченный РФ при Европейском суде по правам человека, заместитель министра юстиции России, доцент СПбГУ Михаил Гальперин. В рамках презентации он рассказал об одной из важнейших особенностей новой программы — обучение будет проходить на иностранном языке: «Это была идея Валерия Абрамовича — сделать программу на английском, чтобы наши студенты были открыты всему миру. Уверен, что та синергия, которая есть, и та наука, которая сегодня активно развивается, поможет объединить все ведущие юридические высшие школы, включая старейшую — Санкт-Петербургского университета, чтобы задать новый тренд в развитии международного коммерческого арбитража с учетом активного развития законодательства и перезагрузки сферы решения споров после арбитражной реформы».

Форум посвящен выдающемуся российскому правоведу, одному из основателей национальной школы альтернативного разрешения споров профессору Валерию Абрамовичу Мусину, изменившему подход к гражданскому праву в нашей стране.

Обучение традиционно займет два года, но будет разделено на две части пополам: академическую и практическую. В рамках первого года студенты будут участвовать в лекциях, семинарах и мастер-классах. Второй год будет посвящен применению полученных знаний на практике и написанию выпускной работы.

Среди учебных курсов, которые будут изучаться в рамках программы, — институциональный арбитраж и арбитраж ad hoc, принципы международного частного права, реформа российского законодательства об арбитраже, Нью-Йоркская конвенция о признании и приведении в исполнение иностранных арбитражных решений и многие другие.

Программа разрабатывалась в сотрудничестве с Российским арбитражным центром при Российском институте современного арбитража. Ответственный администратор центра Андрей Горленко рассказал, что лекторы и студенты Университета будут иметь возможность взаимодействовать с иностранными практикующими юристами, экспертами в области коммерческого арбитража, исследовать практические кейсы.

Аннет Табарра, министр международных отношений в Гамбурге, принимавшая участие в презентации, рассказала о долгом успешном сотрудничестве немецких вузов с Санкт-Петербургским университетом и напомнила, что Гамбургский университет ждет студентов СПбГУ для работы, исследований и учебных стажировок. Аннет уверена, что выпускники новой магистерской программы будут востребованы не только на российском, но и на европейском рынке труда.

Гамбургское бизнес-сообщество заинтересовано в выпускниках новой программы.

Министр международных отношений в Гамбурге Аннет Табарра

В рамках форума участники обменялись опытом создания отделений арбитражных центров в России, представили несколько тематических изданий, а также обсудили первые итоги арбитражной реформы. В сентябре 2016 года вступили в силу сразу два новых федеральных закона, регулирующих сферу третейского разбирательства. В результате поправок юристы столкнулись с новыми практическими вопросами: формулирования, согласования и включения в договоры арбитражных оговорок.

Дочь Валерия Абрамовича, заведующая кафедрой энергетического права МГЮА имени Кутафина Виктория Романова рассказала об учрежденной в прошлом году российской юридической премии имени В. А. Мусина по энергетическому праву. В декабре 2018 года одним из первых лауреатов премии стал ректор СПбГУ Николай Кропачев.

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