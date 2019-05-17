О начале процедуры реорганизации Джей энд Ти Банк (АО) и Банкхаус Эрбе (АО) (17.05.2019)

Source: Central Bank of the Russian Federation

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О начале процедуры реорганизации Джей энд Ти Банк (АО) и Банкхаус Эрбе (АО)

Западный центр допуска финансовых организаций Департамента допуска и прекращения деятельности финансовых организаций Центрального банка Российской Федерации в соответствии с требованиями части 5 статьи 23 Федерального закона от 02.12.1990 № 395-1 «О банках и банковской деятельности» сообщает о начале процедуры реорганизации Джей энд Ти Банк (акционерного общества) Джей энд Ти Банк (АО) (регистрационный номер, присвоенный Банком России, 3061) в форме присоединения к нему Банкхаус Эрбе (акционерного общества) Банкхаус Эрбе (АО) (регистрационный номер, присвоенный Банком России, 1717).

17 мая 2019 года

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