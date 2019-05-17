Павел Колобков посетил тренировку сборной России по бейсболу

Source: Russia Ministry of Sport

Сегодня, 17 мая, Министр спорта Российской Федерации Павел Колобков провёл встречу со сборной России по бейсболу, которая прошла на московском стадионе «Конструктор», где в настоящее время команда проводит тренировочную подготовку.

«Бейсбол – очень красивый вид спорта. Рад, что он включен в программу Олимпийских игр, – сказал Министр. – Конечно, бейсбол в России пока экзотический вид спорта, но у него есть большие перспективы. Вы – большие молодцы. Знаю, что большинство из игроков команды ведут тренерскую деятельность, работают с детьми. Надеюсь, что с вашей помощью молодёжь найдёт себя в бейсболе».

«Минспорт России поможет развитию бейсбола, – подчеркнул Павел Колобков. – Желаю вам в отборе на Олимпиаду-2020 пройти как можно дальше. Понимаю, будет сложно. Но я видел с каким удовольствием вы тренируетесь, что сам захотел попробовать».

«Я очень хотел бы, чтобы ваш вид спорта закрепился в олимпийской программе, – сказал глава Минспорта России. – В этом случае ему будет уделяться больше внимания в мире. Конкурировать с ведущими в бейсболе странами сложно, но в Европе у нас шанс есть».

Одновременно Павел Колобков допустил возможность создания условий для тренировок бейсболистов в одном из центров спортивной подготовки спортсменов, подведомственном Минспорту России.

В истории Олимпийских игр награды в бейсболе до настоящего времени разыгрывались пять раз: в 1992, 1996, 2000, 2004 и 2008 годах. В 2016 году Международный олимпийский комитет принял решение включить этот вид спорта в программу Игр XXII Олимпиады 2020 года в Токио (Япония).

Фото: Дмитрий Жарков

Пресс-служба Минспорта России

MIL OSI