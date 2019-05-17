СПбГУ запускает единый платежный сервис

Source: Saint Petersburg State University in Russian

Единый платежный сервис

В настоящее время сервис работает в тестовом режиме. На сайте пользователям доступны услуги по семи группам:

проживание в общежитиях СПбГУ

дополнительные услуги в общежитиях

прием оплаты за услуги связи (интернет)

участие в мероприятиях

Научная библиотека СПбГУ имени М. Горького

Центр экспертиз СПбГУ

учебно-оздоровительная база «Горизонт»

Чтобы внести оплату за проживание, необходимо предварительно войти в личный кабинет, используя общеуниверситетскую учетную запись. Платеж зачисляется мгновенно, однако обновление баланса лицевого счета может занять до трех рабочих дней. Кроме того, обучающиеся могут оплатить через сайт пользование прачечными, тренажерным и бильярдным залом, прокат бытовой техники и спортивного инвентаря и многое другое.

Для оплаты задолженности за проживание в общежитии больше не требуется указывать номера квитанций — система сама найдет нужный документ. Раньше это было проблемой, так как квитанции терялись и часто допускались опечатки.

Советник ректора СПбГУ Дмитрий Шишмаков

«При заказе бытовых услуг студгородка квитанции также уже не требуются. Это значительно упрощает и ускоряет процесс заказа услуги. Раньше, до появления сервиса, было необходимо выписать квитанцию, затем совершить оплату, правильно указав все реквизиты, и вернуться к месту оказания услуги. В результате страдали все: и операторы услуг, которым приходилось выписывать квитанции и вносить информацию в 1С, и обучающиеся. Сейчас все автоматизировано, и ни сотрудники СПбГУ, ни студенты не тратят время на бюрократию», — рассказал советник ректора СПбГУ Дмитрий Шишмаков.

Новый сервис окажется полезен не только студентам и аспирантам: с его помощью научно-педагогические работники и ученые СПбГУ, а также других российских и зарубежных вузов, научно-исследовательских центров могут внести взнос за участие в научных школах, семинарах, конференциях и тренингах. Чек об оплате услуг приходит на электронную почту.

Читателям Научной библиотеки СПбГУ имени М. Горького новый сервис позволит быстро оплатить тематический поиск по электронному каталогу, составление и отсылку по электронной почте списка изданий, предоставление документов библиотечного фонда, в том числе редких и рукописных, в читальном зале. Здесь же универсанты, предварительно забронировав места, смогут оплатить проживание на университетской учебно-оздоровительной базе «Горизонт», расположенной на побережье Черного моря. А представителей бизнеса, органов государственной власти и крупных корпораций заинтересует возможность оплатить услуги Центра экспертиз СПбГУ. В первой половине июня в сервисе появится прием платежей за все дополнительные образовательные программы, которых на сегодняшний день в Университете насчитывается более 800.

Напоминаем, что при оплате через платежный сервис СПбГУ банковской картой банка «ПСКБ» взимается комиссия 0,5% от суммы платежа и 2% при оплате банковскими картами других банков.

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