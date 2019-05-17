Эксперт СПбГУ: «Законопроект о госконтроле — прорыв в развитии административного законодательства»

Source: Saint Petersburg State University in Russian

16 мая он был опубликован на Федеральном портале проектов нормативных правовых актов. Закон направлен на создание контрольно-надзорного процессуального производства, основанного на риск-ориентированном подходе и предусматривающего различные мероприятия по профилактике нарушения обязательных требований.

Представил идею проекта заместитель председателя Правительства — руководитель Аппарата Правительства РФ Константин Чуйченко. Он рассказал, что это будет общий рамочный закон, к которому будут прилагаться законы о требованиях в конкретном надзоре. «И затем должны быть разработаны и приняты подзаконные акты, которые будут содержать характеристики — количественные и качественные — по требованиям, которые будут зафиксированы в законе», — рассказал Константин Анатольевич.

Декан юридического факультета СПбГУ Сергей Белов, комментируя законопроект в рамках работы форума, назвал его «очень хорошим началом для такой систематизации». По словам юриста, залог любой систематизации — определение общих начал и общих принципов. «Они здесь сформулированы, и это нужно считать очевидным прорывом в развитии административного законодательства», — добавил эксперт.

Мы надеемся, что этим дело не ограничится, большое количество административных видов деятельности нуждается в системном законодательном регулировании, и оно должно охватывать в том числе разрешительную деятельность, например лицензионную. В законопроект она не включена.

Декан юридического факультета СПбГУ Сергей Белов

Также декан отметил, что пока законопроект не охватывает разрешительных процедур и устанавливает длинный перечень — 24 пункта — исключений тех видов контрольно-надзорной деятельности, на которые он не распространяется. По словам Сергея Александровича, есть необходимость разработки комплексного закона, который бы регулировал все административные процедуры, как это сделано во многих зарубежных странах.

В рамках секции ее модератор юрист Михаил Барщевский заметил, что правовая наука сегодня следует за законодателем и не является его движущей силой, развитие права происходит не по инициативе ученых. Представители науки вынуждены осмыслять то, что уже состоялось, анализировать то развитие, которое происходит в законодательстве, в судебной практике, в практике деятельности административных органов. Участники секции согласились, что контрольно-надзорная деятельность может стать новой областью научной и образовательной деятельности.

Это очевидный пример междисциплинарности, которая именно в практике СПбГУ давно и активно развивается.

Декан юридического факультета СПбГУ Сергей Белов

«Проект по мониторингу правоприменения, где мы — юристы — как раз сотрудничаем с экономистами, психологами, социологами, и контрольно-надзорная деятельность тоже будет в Санкт-Петербургском университете развиваться в качестве научных исследований именно в таком, междисциплинарном, ключе», — сказал Сергей Белов.

Эксперт также предположил, что Санкт-Петербургский университет может принять участие в разработке закона: «У нас уже есть определенные предложения по тому, как этот закон должен выглядеть в контексте российского законодательства. В частности, мы можем использовать наработки ученых СПбГУ и, например, создать междисциплинарный центр, который будет заниматься разработкой этих проблем».

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