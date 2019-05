French News: 1er trimestre 2019: 1,1% de personnes occupées en plus par rapport au même trimestre de l’année précédente

Source: Office fédéral de la statistique Destatis

Communiqué de presse n ° 190 du 17 mai 2019

WIESBADEN – Au premier trimestre de 2019, 44,9 millions travaillés travailleur en Allemagne. Selon des calculs provisoires, l’Office fédéral de la statistique (Destatis) a en outre indiqué que le nombre de personnes travaillant en Allemagne avait augmenté de 481 000 personnes, soit 1,1%, par rapport à la même période de l’année précédente.

Plus d’employés, moins d’indépendants

Au premier trimestre de 2019, les effectifs ont augmenté de 551 000 (+ 1,4%) pour atteindre 40,68 millions d’euros par rapport au premier trimestre de 2018. Le nombre de travailleurs indépendants, y compris les travailleurs familiaux, a diminué de 70 000 (-1,7%) pour s’établir à 4,17 millions sur la même période.

Par rapport au quatrième trimestre de 2018, le nombre de personnes occupant un emploi a diminué de 344 000 personnes au premier trimestre de 2019 (-0,8%). Une baisse de l’emploi est saisonnière au cours des trois premiers mois de l’année. Néanmoins, la diminution en 2019 était inférieure à la moyenne des cinq années précédentes (-384 000 personnes). Corrigé des variations saisonnières, c’est-à-dire après élimination des fluctuations saisonnières habituelles, 148 000 personnes ont été ajoutées au trimestre précédent (+ 0,3%).

Les services ont le plus contribué à l’augmentation

L’augmentation du nombre de personnes occupées par rapport au même trimestre de l’année précédente était également principalement imputable aux secteurs des services du premier trimestre de 2019. Les gains absolus d’emploi dans les services ont été les plus importants dans les services publics, l’éducation et la santé, avec une augmentation de 189 000 personnes (+1,7%), suivis du commerce, des transports et de l’hôtellerie avec %) et Information & Communication avec + 42 000 (+ 3,2%). En revanche, le nombre de personnes occupées dans le secteur des services financiers et des assurances a diminué de 11 000 (-1,0%) et dans le secteur des services aux entreprises de 7 000 personnes (-0,1%). Ce secteur, qui a connu une augmentation de 99 000 personnes au premier trimestre de 2018, comprend également le secteur du placement et du transfert de main-d’œuvre.

Dans l’industrie manufacturière (hors construction), l’emploi a augmenté de 139 000 personnes (+1,7%) au premier trimestre de 2019 par rapport à la même période de l’année précédente et de 43 000 personnes dans le secteur de la construction (+1,7%). Dans les secteurs de l’agriculture et de la sylviculture, de la pêche, le nombre de personnes occupées a légèrement diminué de 2 000 personnes (-0,3%).

Volume de travail augmenté de 1,5%

Le nombre moyen d’heures travaillées par employé a augmenté de 0,3% à 347,9 heures au premier trimestre de 2019 par rapport au premier trimestre de 2018, selon les calculs préliminaires de l’Institut de recherche pour l’emploi (IAB) de l’Agence fédérale pour l’emploi , L’emploi total – c’est-à-dire le produit du nombre de personnes occupées et du nombre d’heures travaillées par employé – a augmenté de 1,5% pour atteindre 15,6 milliards d’heures au cours de la même période.

Note sur les résultats publiés jusqu’à présent

Outre le calcul initial de l’emploi et des heures travaillées pour le premier trimestre de 2019, les résultats publiés pour les trimestresCommuniqué de presse du 18 février 2019) dans le cadre de la révision régulière des comptes nationaux. Le recalcul a donné lieu à un taux de variation supérieur de 0,1 point de pourcentage par rapport au quatrième trimestre de 2017 par rapport à la date de publication précédente du quatrième trimestre de 2018. Pour le 1er au 3e trimestre de 2018, les taux de variation sont restés inchangés , 3%).

Dans les 28 pays de l’Union européenne, l’emploi a augmenté de 1,1% au premier trimestre de 2019 par rapport au même trimestre de l’année précédente.

Les résultats détaillés et les longues séries chronologiques sur la population active et les heures travaillées sont disponibles dans les tableaux. Comptes nationaux (81000-0012 et 81000-0016) et Marché du travail (13321) dans la base de données GENESIS-Online.

Emploi et heures travaillées

trimestre de l’année 1

travailleur 2

Heures travaillées 3

global

Travail-entrepreneur

Auto permanent 4

global

jeErwerbstätigen

Personnes sur 1 000

Million d’heures

heures

1 Pour les travailleurs: moyennes annuelles ou trimestrielles. 2 résultats des comptes de l’emploi dans le cadre des comptes nationaux; Employé avec lieu de travail en Allemagne (concept domestique). 3 Source: Institut de recherche sur l’emploi (IAB) de l’Agence fédérale pour l’emploi, Nuremberg. 4 Y compris les travailleurs familiaux. Q = trimestre

2016

43642

39308

4334

59477

1 362,8

2017

44269

39975

4294

60222

1 360,4

2018

44841

40620

4 221

61086

1 362,3

2016

Q1

43087

38748

4339

14856

344,8

Q2

43 563

39212

4351

14304

328,4

Q3

43842

39490

4352

15215

347,1

Q4

44076

39782

4294

15101

342,6

2017

Q1

43 729

39427

4302

15351

351,1

Q2

44195

39877

4318

14237

322,1

Q3

44479

40167

4312

15424

346,8

Q4

44672

40429

4243

15210

340,5

2018

Q1

44370

40132

4238

15381

346,7

Q2

44783

40539

4 244

14580

325,6

Q3

45015

40780

4235

15647

347,6

Q4

45195

41029

4166

15479

342,5

2019

Q1

44851

40683

4168

15606

347,9

Variation par rapport à la période correspondante de l’année précédente en%

2016

1.3

1.5

-0,6

0,8

-0,5

2017

1.4

1.7

-0,9

1.3

-0,2

2018

1.3

1.6

-1,7

1.4

0,1

2016

Q1

1.4

1.6

-0,6

-0,2

-1,5

Q2

1.3

1.5

-0,5

2.8

1.5

Q3

1.3

1.5

-0,6

0,8

-0,4

Q4

1.4

1.6

-0,8

-0,1

-1,4

2017

Q1

1.5

1.8

-0,9

3.3

1.8

Q2

1.5

1.7

-0,8

-0,5

-1,9

Q3

1.5

1.7

-0,9

1.4

-0,1

Q4

1.4

1.6

-1,2

0,7

-0,6

2018

Q1

1.5

1.8

-1,5

0,2

-1,3

Q2

1.3

1.7

-1,7

2.4

1.1

Q3

1.2

1.5

-1,8

1.4

0,2

Q4

1.2

1.5

-1,8

1.8

0,6

2019

Q1

1.1

1.4

-1,7

1.5

0,3

Employé avec lieu de travail en Allemagne par secteurs économiques 1

secteur économique 2

Deux mille dix sept

2018

2018

2019

Q1

Q2

Q3

T4

Q1

1 résultats des comptes de l’emploi dans le cadre des comptes nationaux (concept national), moyennes annuelle et trimestrielle. 2 Classification des activités économiques, édition 2008 (WZ 2008) .Q = trimestre

Les gens en 1000

Agriculture et foresterie, pêche

616

617

581

656

635

592

579

Fabrication sans construction

8196

8345

8259

8298

8376

8429

8398

y compris:

Fabrication

7621

7764

7684

7719

7796

7842

7816

construction

2 490

2 530

2476

2528

2558

2561

2 519

Commerce, transport, hospitalité

10081

10 177

10063

10172

10236

10272

10144

Information et communication

1 279

1 318

1299

1312

1 322

1336

1 341

Fournisseurs de services financiers et d’assurance

1 151

1 134

1 137

1 131

1 131

1 138

1 126

Immobilier et logement

471

475

473

472

475

479

477

Services aux entreprises

6059

6117

6048

6 120

6 162

6128

6041

Fonction publique, éducation, santé

10929

11120

11053

11085

11092

11245

11242

Autres fournisseurs de services

2997

3008

2981

3009

3028

3015

2984

Variation par rapport à la période correspondante de l’année précédente en%

Agriculture et foresterie, pêche

-0,5

0,2

-0,2

0,8

-0,3

0,0

-0,3

Fabrication sans construction

1.0

1.8

1.6

1.7

1.7

2.0

1.7

y compris:

Fabrication

1.0

1.9

1.7

1.8

1.8

2.0

1.7

construction

1.6

1.6

1.9

1.6

1.5

1.6

1.7

Commerce, transport, hospitalité

1.1

1.0

1.2

1.0

1.0

1.0

0,8

Information et communication

3.0

3.0

2.4

2.7

3.4

3.6

3.2

Fournisseurs de services financiers et d’assurance

-2,2

– 1,5

-1,7

-1,6

-1,4

-1,2

-1,0

Immobilier et logement

0,9

0,8

1.1

0,6

0,8

1.1

0,8

Services aux entreprises

2.3

1.0

1.7

1.3

0,7

0,0

-0,1

Fonction publique, éducation, santé

1.9

1.7

1.9

1.7

1.6

1.7

1.7

Autres fournisseurs de services

1.5

0,4

1.0

0,6

0,2

0,0

0,1

