Le sénateur a participé à la réunion du conseil consultatif de district pour le développement de l’autonomie locale dans la ville de Balakovo, dans la région de Saratov.

Andrei Shevchenko Shevchenko, Andrei Shevchenko, premier vice-président du Comité du Conseil de la fédération sur la structure fédérale, la politique régionale, les collectivités locales et les affaires du Nord, représentant de l’organe législatif (représentant) de la région d’Orenbourg, s’est exprimé lors d’une réunion du conseil consultatif de district sur le développement de l’autonomie locale dans le district fédéral de la Volga. tenue dans la ville de Balakovo, région de Saratov.

L’événement a été organisé par le représentant plénipotentiaire du président de la Fédération de Russie dans le district fédéral de la Volga, Igor Komarov. Des représentants de l’Assemblée fédérale, des ministères de la Construction et du Développement économique de Russie, des chefs de centres administratifs régionaux, des représentants des municipalités et des experts ont pris part aux travaux du Conseil, qui a été consacré à la mise en œuvre au niveau local des orientations stratégiques définies par le chef de l’État dans le décret “Sur les objectifs nationaux et les objectifs de développement stratégique”. De la Fédération de Russie jusqu’en 2024 “. Les aspects régionaux de la mise en œuvre des projets nationaux” Ecologie “et” Logement et Environnement urbain »en ce qui concerne le rôle des gouvernements locaux dans l’organisation d’une gestion efficace des déchets et dans la réduction durable du parc de logements inadapté à la vie. Les participants à la réunion ont noté que ces domaines sont essentiels au développement des municipalités, car ils conditionnent la qualité de la vie des personnes. “L’efficacité du travail des municipalités pour assurer la qualité de la vie est directement liée à la réalisation des objectifs de développement nationaux de la Russie”, a souligné le sénateur. associés à la création et au développement d’agglomérations urbaines, à l’amélioration de l’organisation territoriale de l’autonomie locale et de l’interaction entre les municipalités, Andrei Shevchenko a évoqué les innovations récentes en matière de législation visant à améliorer l’organisation de l’autonomie locale, telles que la création d’un nouveau type de municipalité – le district municipal et des modifications apportées à l’organisation de l’autonomie publique territoriale, ainsi que sur un nouveau projet de loi visant à simplifier la procédure de déclaration des revenus des députés des zones rurales «Je suis convaincu que les lois adoptées permettront de consolider les ressources et d’améliorer la situation financière sur le terrain, ce qui accroîtra l’efficacité de la résolution des problèmes sectoriels d’importance locale, ce qui est particulièrement important dans le contexte de la réalisation des objectifs fixés par le président de la Fédération de Russie», a déclaré Andrey Shevchenko. À la suite de la réunion du conseil consultatif de district pour le développement de l’autonomie locale, des propositions et des recommandations ont été adressées à l’Assemblée fédérale et au gouvernement de la Fédération de Russie, organes exécutifs et législatifs (représentatifs) du pouvoir étatique des sujets de la Fédération de Russie situés sur le territoire du district fédéral de la Volga, organes du gouvernement local.

