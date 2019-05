French News: Aeroflot dément les informations sur le non-respect des instructions de l’équipage de conduite SU1492

Source: France Aeroflot

17 mai 2019, Moscou. – Aeroflot affirme que les informations diffusées par les médias ne correspondent pas à une violation des instructions de l’équipage du vol SU1492 lors de l’atterrissage à Sheremetyevo le 5 mai. L’écluse était dans une position conforme à la procédure d’atterrissage et à la défaillance du système existant. De plus, conformément à la procédure, l’inverse est tout d’abord allumé, puis des ailerons sont produits sur une piste régulière. Par conséquent, compte tenu de l’absence de voie stable, la libération des intercepteurs était impossible. Il est nécessaire d’ajouter que les exigences en matière de normes de navigabilité pour la certification des aéronefs sont conçues de manière à éviter que la situation ne dégénère de manière catastrophique dans tous les cas. Par conséquent, les informations sur les actions de l’équipage constituent une interprétation erronée du document Rosaviation. Les médias y font référence. Il ne contient pas de conclusions sur les erreurs de l’équipage ni sur le non-respect des instructions. Les évaluations et les conclusions seront communiquées par les autorités compétentes qui procèdent officiellement à l’enquête. Toutes les autres «conclusions» retenues dans un certain nombre de médias sont des insinuations sans pertinence, y compris l’éthique journalistique. Toute information destinée à être diffusée dans les médias ne doit être obtenue que de l’organisme qui mène l’enquête ou avec son autorisation.

MIL OSI