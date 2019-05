French News: Aide aux victimes de “Colonia Dignidad” – rapide et sans bureaucratie

Source: CDU-CSU

17/05/2019

La Commission mixte propose un concept d’aide

La commission mixte du Bundestag et le gouvernement fédéral ont convenu d’un concept d’aide pour les victimes de la “Colonia Dignidad” et l’ont présenté vendredi. Le porte-parole du groupe parlementaire CDU / CSU et membre de la commission des droits de l’homme, Michael Brand, et Volker Ullrich, également membre du groupe parlementaire CDU / CSU au sein de la commission, expliquent ceci:

Michael Brand: “Il était grand temps de laisser finalement les mots de responsabilité morale être suivis d’actions. Avec le concept d’aide, les personnes touchées reçoivent un soutien rapide et non bureaucratique. Un fonds d’aide sera créé non seulement pour les services individuels, mais également pour les centres de démarrage et de conseil en Allemagne et au Chili. Ils devraient être à leurs côtés, par exemple lorsqu’ils demandent des fonds.

Pour la première fois, les victimes reçoivent des paiements individuels de 10 000 euros et d’autres avantages. Cela a une nouvelle qualité – cela aide concrètement. Et grâce à l’aide désormais ancrée dans le nouveau fonds «Care and Age», les victimes ne sont pas seules, même à un âge avancé.

Nous savons que la contribution, aussi concrète soit-elle, ne peut être que symbolique. Personne ici n’a l’illusion que cela pourrait compenser les souffrances endurées. Mais nous espérons que le soutien concret, non seulement dans la vie quotidienne, mais également mentalement, produira un bon effet. “

Lors de la mise en œuvre, nous, en tant que faction syndicale, nous prêterons attention au fait que ce n’est pas une procédure bureaucratique mais une aide humaine et amicale. “

Volker Ullrich: “Le développement du concept d’aide indique clairement que le processus de préparation doit se poursuivre. Cela vaut également pour le droit pénal. Ceci est entre les mains des forces de l’ordre. Du point de vue des victimes, il est important de poursuivre les approches possibles en matière d’enquêtes. “

fond:

Dans la soi-disant Colonia Dignidad, femmes, hommes et enfants sont victimes de crimes horribles depuis des décennies. L’Allemand Paul Schäfer et ses confidents ont créé une secte criminelle dont le pouvoir reposait sur la violence mentale et physique, y compris les violences sexuelles les plus graves, le travail forcé et l’informalité, sur la surveillance constante et sur l’intimidation systématique. Shepherd a déchiré des familles, maltraité d’innombrables enfants et collaboré activement avec les minions de la dictature de Pinochet sur la torture, le meurtre et la disparition des opposants au régime. Les survivants continuent de souffrir énormément des graves conséquences psychologiques et physiques des blessures infligées au fil des ans.

Le fait que Schäfer et ses complices aient pu commettre les crimes les plus graves dans la “Colonia Dignidad” organisée par le camp presque sans entrave jusqu’aux années 2000 n’a été rendu possible que par un mode de vie strictement autonome et l’isolement, par la coopération avec le gouvernement militaire chilien, par la timidité justice au Chili et en Allemagne, ainsi que des réseaux de soutien dans les deux pays. Mais les représentants du gouvernement allemand étaient également plutôt hésitants, car leur détermination, leur persévérance et leur engagement résolu à l’égard de la population de la “Colonia” auraient été nécessaires.

