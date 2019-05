French News: Alliance for Cyber ​​Security poursuit sa mise en réseau avec succès

Source: Office fédéral de la sécurité de l’information du 17.05.2019 Le Conseil consultatif de l’Alliance pour la cybersécurité (ACS), présidé par le directeur général de ZVEI, dr. Klaus Mittelbach lors de sa réunion d’aujourd’hui sur les activités de l’initiative en 2019. Les chiffres clés actuels montrent en particulier que les mesures mises en œuvre et prévues pour l’année en cours suscitent l’intérêt des responsables de la sécurité informatique dans les institutions allemandes: depuis janvier 2019, l’Alliance pour la cybersécurité a enregistré une augmentation mensuelle de 100 participants – l’année précédente c’était encore 50 un mois. En moyenne, au cours des neuf premiers mois de 2018, une organisation économique a été ajoutée sous forme de multiplicateur toutes les semaines. Depuis septembre, un multiplicateur hebdomadaire a rejoint le réseau ACS. Les journées de la cybersécurité sont également de plus en plus populaires: en moyenne 140 personnes intéressées ont visité les journées de cybersécurité gratuites en 2018. En 2019, environ 180 représentants d’entreprises et d’organisations professionnelles seront contactés à chaque événement. Le Conseil consultatif accepte de mettre en œuvre les projets et activités initiés dans les mois à venir. Sous le slogan annuel “Réseaux protégés, réseaux”, divers événements auront lieu au cours de la présente année civile, offrant aux parties intéressées la possibilité de réseauter avec des experts, des initiatives et des personnes partageant les mêmes idées et de profiter des échanges mutuels sur les défis de la cybersécurité. D’une part, ces offres incluent des formats d’événements interactifs tels que des barcamps, d’autre part, des groupes d’experts sectoriels pour le développement (ultérieur) des profils IT-Grundschutz et la mise en place de réunions régionales pour l’échange d’expérience – par exemple. aux emplacements des bureaux de liaison BSI. Le clou de ces activités sera la Journée de la cybersécurité, le 26 septembre à Berlin, qui réunira non seulement des participants mais également de nombreux multiplicateurs. L’objectif est d’intensifier la mise en réseau, d’identifier les effets de synergie et de lancer des campagnes communes en matière de cybersécurité.L’Alliance pour la cybersécurité, créée en 2012, a pour objectif de renforcer la résilience de l’Allemagne en tant que centre économique contre les cyberattaques. renforcer. Afin de refléter le travail de l’initiative et de donner une impulsion aux activités futures et aux thèmes principaux, un comité consultatif a été mis en place peu de temps après sa création. Le conseil consultatif remplit une fonction consultative. Des informations sur l’adhésion gratuite à l’Alliance for Cyber ​​Security sont disponibles sur www.allianz-fuer-cybersicherheit.de.

MIL OSI