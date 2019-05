French News: Altmaier à la voiture de décision américaine

Source: Ministère fédéral de l’économie et de l’énergie

17.05.2019 – Communiqué de presse – Politique commerciale

Peter Altmaier, ministre fédéral de l’Économie et de l’Energie, a commenté la décision du président américain Trump de ne pas imposer d’auto-tarification pour le moment. Un signal important pour l’économie allemande et européenne est qu’il est possible d’empêcher une nouvelle escalade du conflit commercial pour le moment. La décision d’aujourd’hui est également le résultat d’une approche déterminée et commune de l’UE et des États membres. Le gouvernement fédéral a vigoureusement soutenu et soutenu les efforts du commissaire européen Malmström et du président de la Commission européenne Juncker tout au long de la période. Nous allons également coordonner étroitement les prochaines étapes avec la Commission européenne et nos partenaires européens: notre objectif est et reste de maintenir des marchés ouverts, une concurrence loyale et le libre-échange dans le secteur de l’automobile. En tant qu’UE, nous sommes prêts à conclure un accord sur les tarifs industriels avec les États-Unis, ramenant à zéro les droits de douane des deux côtés de l’Atlantique. Il était important que l’Union européenne, il y a quelques semaines, ait accepté à une large majorité un mandat de négociation afin d’atteindre cet objectif, objectif que nous poursuivons, alors même que le gouvernement américain s’est prononcé en faveur d’une limitation des importations de voitures. que les États-Unis classent désormais les importations de voitures comme une menace pour la sécurité nationale. Nous estimons que ce point de vue est incompatible avec le droit applicable de l’OMC. “

