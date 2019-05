French News: Altmaier s’entretient avec des jeunes allemands et français

Source: Ministère fédéral de l’économie et de l’énergie

17.05.2019 – Communiqué de presse – Politique économique européenne

Le ministre fédéral des Affaires économiques et de l’Énergie, Peter Altmaier, accueille aujourd’hui des élèves de Rangsdorf ainsi que des apprentis allemands et français de BASF au ministère fédéral de l’Économie (BMWi) pour discuter de l’importance de la coopération franco-allemande et de l’Europe.A La journée de la découverte franco-allemande est une excellente initiative. Les jeunes d’Allemagne et de France découvrent de manière très concrète à quel point le gouvernement fédéral et le gouvernement français travaillent en étroite collaboration dans la vie politique quotidienne. Et ils apprennent à quel point la coopération des deux pays est importante sur le plan économique. Je travaille actuellement avec mon homologue français Bruno Le Maire, en particulier pour une stratégie industrielle européenne et pour la production de cellules de batterie en Europe. Nous voulons sécuriser les emplois du futur. Parallèlement, nous souhaitons également promouvoir la mobilité professionnelle des jeunes et les préparer à un environnement de travail de plus en plus international. Le Ministère fédéral de l’économie et de l’énergie promeut notamment cet objectif. Le programme “Formation professionnelle sans frontières” afin de permettre à davantage de stagiaires et de jeunes professionnels d’effectuer un stage à l’étranger. “L’occasion de la visite du BMWi est la Journée franco-allemande de la découverte, un programme de l’Office franco-allemand de la jeunesse (DFJW). Il offre aux jeunes de 7e année un aperçu de la vie professionnelle franco-allemande d’entreprises et d’institutions dans les deux pays. L’objectif est de susciter un intérêt pour le monde du travail et une curiosité pour la langue et la culture du pays voisin.

