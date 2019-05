French News: Commentaire hebdomadaire de Hüfner: “Que se passe-t-il après le ralentissement?”

Dr. Martin W. Hüfner est économiste en chef à Assenagon. Pendant de nombreuses années, il a été économiste en chef chez Bayerische Hypo- und Vereinsbank AG et économiste principal à Deutsche Bank AG. Il a dirigé pendant cinq ans le prestigieux Comité économique et monétaire des économistes en chef de l’Association européenne des banques à Bruxelles. En outre, il a été pendant plus de dix ans vice-président et président du comité économique et monétaire de l’Association des banques allemandes et membre du Conseil fantôme de la Banque centrale européenne, organisé par Handelsblatt et Wallstreet Journal Europe. Dr. Martin W. Hüfner est l’auteur de plusieurs livres, dont “Europe â ?? Le pouvoir de demain “(2006),” Le retour de l’Allemagne “(2007),” Attention: l’argent en danger “(2008) et” Sauvez l’euro! “(2011). Cet article reflète l’opinion de l’auteur et non le les éditeurs de boerse-frankfurt.de. Son contenu est sous la seule responsabilité de l’auteur.

MIL OSI