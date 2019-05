French News: Communiquez en toute sécurité avec la technologie quantique

Source: Ministère fédéral de l’éducation et de la recherche

L’infographie présente les domaines fonctionnels et d’application des technologies quantiques de deuxième génération. BMBF

La communication quantique est une technologie clé du futur. Il peut assurer la confidentialité de la communication mieux que les procédures actuelles. Selon la ministre fédérale de la Recherche, Anja Karliczek, l’Allemagne et l’Europe doivent devenir les pionniers de cette technologie. Par conséquent, il placera la communication quantique en tête des priorités d’innovation nationales et européennes. Dans un premier temps, le ministère fédéral de l’Éducation et de la Recherche soutient l’initiative QuNET, qui consiste à développer un réseau hautement sécurisé pour le gouvernement fédéral, basé sur une communication quantique. Cela commencera à l’automne de cette année. «À l’ère numérique, les entreprises et la société dépendent de la sécurité de la communication plus que jamais auparavant. Les lignes de données sécurisées sont les forces vives de notre époque. Par conséquent, l’échange de données doit être rendu aussi sécurisé que possible. La communication quantique offre des possibilités uniques. L’Allemagne et l’Europe doivent développer leurs propres compétences dans ce domaine afin de ne pas devenir dépendantes des autres. C’est pourquoi nous devons faire progresser la recherche dans ce futur domaine. L’Allemagne et l’Europe doivent devenir la data room la plus fiable du monde – c’est pourquoi je mettrai le sujet à l’ordre du jour allemand et européen. Avec l’initiative QuNET, des entreprises et des chercheurs allemands de premier plan jettent les bases d’une communication sécurisée du futur. Je suis reconnaissant aux participants à ce projet unique de s’engager dans ce futur domaine “, a déclaré la ministre fédérale de la Recherche, Anja Karliczek.

La ministre fédérale Anja Karliczek avec une source de paires de photons enchevêtrées à utiliser dans l’espace. © BMBF / Hans-Joachim RickelLa Fraunhofer-Gesellschaft travaillera avec la société Max Planck et le centre aérospatial allemand pour développer et mettre en place un réseau pilote de communication quantique en Allemagne. La communication Quantum fournit une base complètement nouvelle pour un échange de données numérique sécurisé, chaque tentative d’écoute étant remarquée. La sécurité est particulièrement importante pour la communication des agences de l’État car des données sensibles et pertinentes pour la sécurité sont échangées. Une communication à l’abri des attaques dans les états et les administrations est une exigence fondamentale pour une démocratie stable et la sécurité des citoyens. C’est pourquoi QuNET se concentrera sur ce point et Anja Karliczek soutiendra une architecture paneuropéenne de la communication quantique dans le cadre de la présidence allemande de l’UE. L’initiative QuNET constitue un premier pas dans cette direction. Elle stimulera et façonnera de manière significative la recherche et le développement en Europe. Il est destiné à créer une base pour l’Internet quantique à venir, grâce à des technologies faisant l’objet de recherches et développées en Allemagne et en Europe. La recherche sur les technologies quantiques en Allemagne figure au premier rang mondial. Le gouvernement fédéral continue de faire progresser systématiquement la mise en œuvre des résultats dans ce futur domaine. À cette fin, il fournira 650 millions d’euros au cours de la présente législature. Parallèlement à d’autres mesures, l’initiative QuNET devrait jeter les bases d’une industrie et d’une informatique quantiques en Allemagne. Cela renforce la souveraineté technologique de l’Allemagne et de la localisation des entreprises. Sécuriser les systèmes d’information et de communication contre les attaques informatiques est un impératif essentiel pour que les entreprises et la société puissent tirer parti des avancées et des possibilités offertes par la numérisation.La communication quantum repose sur des principes physiques incontournables. Les informations ne peuvent être ni copiées ni manipulées. Toute écoute par un attaquant sera inévitablement détectée par le destinataire des données. Jusqu’à présent, cependant, de telles connexions ne sont possibles que sur des distances limitées allant jusqu’à 100 kilomètres et uniquement d’un point à un autre. À l’avenir, cependant, une connexion sécurisée sur de longues distances devrait être réalisée. Pour tester cela en pratique, des pistes de test sont nécessaires. Par conséquent, les États fédérés de Bavière, de Saxe et de Thuringe sont déjà impliqués, fournissant l’infrastructure telle que des liaisons de fibres optiques et des laboratoires pour les entreprises scientifiques et technologiques.

