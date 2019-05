French News: Dans la région d’Oryol, selon les mesures prises par le parquet du district de Zheleznodorozhny de la ville d’Oryl, des arriérés de salaires de plus de 7 millions de roubles ont été remboursés.

Cette information et d’autres peuvent être trouvées sur le service d’information et de communication du Procureur général de la Fédération de Russie “AETHER” à l’adresse suivante: efir.genproc.gov.ru

Le bureau du procureur du district de Zheleznodorozhny de la ville d’Orel a examiné la mise en œuvre de la législation du travail et a constaté que 105 employés de la CJSC Orlovsky Melkombinat ne payaient pas leurs salaires à temps, ce qui avait entraîné une dette de plus de 7,2 millions de roubles. a soumis au responsable de la CJSC de la station de radio Orlovsky Milk Plant, dans l’intérêt des employés de l’entreprise, des réclamations qui ont été réglées. En vertu de la partie 2 de l’article 145.1 du Code pénal de la Fédération de Russie, des organes ont engagé une procédure pénale (non-paiement intégral de plus de deux mois de salaire, commis pour des intérêts mercenaires), ce qui a permis de régler intégralement les arriérés de salaire.