French News: Dr. Aeikens: Nous renforçons les exportations de fruits et légumes

Source: Le secrétaire d’État du ministère fédéral de l’Alimentation et de l’Agriculture ouvre la conférence annuelle de l’Association allemande du commerce des fruits e. V.

Le secrétaire d’État au ministère fédéral de l’Alimentation et de l’Agriculture, le Dr med. Hermann Onko Aeikens, a participé à la réunion annuelle de l’Association allemande du commerce des fruits e. V. a promis aux entreprises allemandes de continuer à soutenir le programme de promotion des exportations du ministère.

“Le commerce des fruits et légumes est très important. Nous voulons faire progresser l’exportation allemande. Je voudrais donc inviter cordialement les entreprises à continuer à participer au programme de foires commerciales extérieures et aux explorations de marchés proposés par mon ministère. “Avec son programme de promotion des activités d’exportation dans le secteur agroalimentaire allemand, le ministère fédéral de l’Agriculture aide les petites et moyennes entreprises du secteur agricole à ouvrir de nouveaux marchés , Des voyages de marché et des voyages d’affaires sont à nouveau prévus dans le secteur des fruits et légumes cette année. Le programme comprend la Bulgarie, la Roumanie et la Chine. Les entreprises intéressées par l’exportation sont invitées à participer au programme de soutien. Vous trouverez ici des informations sur les voyages prévus et sur le programme Agrarexportförder.

