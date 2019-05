French News: Etat providence au lieu du réarmement de l’OTAN

Source: Die Linke “L’augmentation des dépenses militaires allemandes à 47 milliards d’euros pour les tâches liées à l’OTAN cette année est un choix de priorités totalement erroné. Le gouvernement fédéral doit enfin cesser de dérouter les demandes de modernisation du président américain Donald Trump. Chaque milliard dépensé dans l’armée manque à la lutte contre la pauvreté infantile, dans le système de santé et dans l’éducation “, explique Sevim Dagdelen, vice-président et porte-parole du groupe parlementaire DIE LINKE sur le désarmement. Dagdelen poursuit: “Les États membres de l’OTAN dépensent déjà près d’un billion de dollars en armement et en armement, soit plus de 15 fois le budget militaire de la Russie. Si le gouvernement fédéral respecte l’objectif de 2% du produit intérieur brut, le budget militaire allemand passera à 85 milliards d’euros par an. Ceci est totalement irresponsable et ne sert que l’augmentation des profits des entreprises d’armement. Le désarmement plutôt que l’armement est à l’ordre du jour “.

MIL OSI