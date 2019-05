French News: Expert SPSU: “Le projet de loi sur le contrôle de l’Etat – une avancée décisive dans le développement de la législation administrative”

Source: Université d’État de Saint-Pétersbourg en russe

Le 16 mai, il a été publié sur le portail fédéral des projets d’actes législatifs réglementaires. La loi vise à mettre en place des procédures de contrôle et de surveillance fondées sur une approche axée sur les risques et prévoyant diverses mesures visant à prévenir le non-respect de prescriptions impératives.L’idée du projet a été présentée par le Vice-président du gouvernement, Konstantin Chuichenko, chef du bureau du gouvernement de la Fédération de Russie. Il a indiqué qu’il s’agirait d’une loi-cadre générale à laquelle seraient rattachées les lois relatives aux exigences en matière de surveillance spécifique. “Et ensuite, des règlements devraient être élaborés et adoptés, qui contiendront des caractéristiques – quantitatives et qualitatives – en fonction des exigences qui seront fixées dans la loi”, a déclaré Konstantin Anatolyevich. son “très bon début pour une telle systématisation”. Selon l’avocat, la garantie de toute systématisation est la définition de principes communs et de principes généraux. “Ils sont formulés ici, et cela devrait être considéré comme une avancée évidente dans le développement de la législation administrative”, a ajouté l’expert.

Nous espérons que la question ne se limitera pas à cela. Un grand nombre d’activités administratives doivent faire l’objet d’une réglementation législative systémique, ce qui devrait également englober les activités d’octroi de licences, telles que l’octroi de licences. Il n’est pas inclus dans le projet de loi. Doyen de la Faculté de droit de SPSU Sergey Belov

Le doyen a également noté que, bien que le projet de loi ne couvre pas les procédures d’autorisation et établisse une longue liste – 24 points – d’exceptions aux types d’activités de contrôle et de surveillance auxquels il ne s’applique pas. Selon Sergey Alexandrovich, l’avocat Mikhail Barshevsky, modérateur, a souligné que la science juridique suit aujourd’hui le législateur et n’est pas son moteur. le développement du droit n’est pas initié par les scientifiques. Les représentants de la science sont obligés de réfléchir à ce qui a déjà eu lieu, d’analyser l’évolution de la législation, de la pratique judiciaire, de la pratique des activités des organes administratifs. Les participants de la section ont convenu que l’activité de contrôle et de surveillance pouvait devenir un nouveau domaine d’activité scientifique et pédagogique.

C’est un exemple évident d’interdisciplinarité, qui, dans la pratique de l’Université d’État de Saint-Pétersbourg, se développe activement depuis longtemps. Doyen de la Faculté de droit de l’Université d’État de Saint-Pétersbourg Sergey Belov

«Le projet sur le contrôle de l’application de la loi, où nous sommes avocats, coopère avec des économistes, des psychologues, des sociologues et des activités de contrôle et de surveillance, sera également développé à l’Université de Saint-Pétersbourg, où des recherches seront menées de manière aussi interdisciplinaire», a déclaré Sergey. Belov. L’expert a également suggéré que l’Université de Saint-Pétersbourg puisse participer à l’élaboration de la loi: «Nous avons déjà certaines suggestions sur la manière dont cette loi devrait être envisagée dans le contexte du droit russe. ments. Nous pouvons en particulier utiliser les réalisations de scientifiques de l’Université d’État de Saint-Pétersbourg et, par exemple, créer un centre interdisciplinaire qui sera impliqué dans le développement de ces problèmes. “

MIL OSI