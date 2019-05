French News: Fabrication en mars 2019: carnet de commandes -0,8% désaisonnalisé par rapport au mois précédent

Notes méthodologiques: Les données du carnet de commandes sont basées sur les indices de volume du carnet de commandes du secteur de la fabrication, corrigés des variations saisonnières et du calendrier en utilisant la méthode X13 JDemetra +. Le carnet de commandes est enregistré et évalué dans la classification de la “Classification des activités économiques, édition 2008 (WZ 2008)”. Le carnet de commandes ainsi que les commandes entrantes ne sont collectés que dans certaines industries de l’industrie manufacturière.

WIESBADEN – Selon les données préliminaires de l’Office fédéral de la statistique (Destatis) en mars 2019, le carnet de commandes corrigé des prix du secteur de la fabrication était de 0,8% inférieur au mois précédent, corrigé des variations saisonnières et du calendrier. Les commandes non publiées en provenance d’Allemagne ont diminué de 0,7% par rapport à février 2019, tandis que les commandes en devises ont diminué de 0,8%. Le carnet de commandes est la somme des commandes entrantes à la fin du mois de référence qui n’ont pas encore conduit à des ventes et qui n’ont pas été annulées.