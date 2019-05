French News: I. Fomin: Le projet “L’anneau d’or du royaume du Bosphore” est un exemple de coopération interrégionale réussie

Source: Russie – Conseil de la fédération

Le sénateur a pris part à une conférence de presse sur le festival du tourisme russe.

Igor Fomin Fomin Igor Vadimovich, vice-président du Comité de la politique sociale du Conseil de la fédération, représentant de l’organe exécutif du gouvernement de la région de Léningrad, a participé à une conférence de presse consacrée au festival touristique russe “L’anneau d’or du royaume de Bosporian”. L’événement a eu lieu à l’agence d’information internationale Russia Today à Moscou.

L’anneau d’or du royaume du Bosphore est un itinéraire touristique mondial mis au point par le ministère des Stations, du Tourisme et du Patrimoine olympique de la région de Krasnodar, en coopération avec la branche régionale de la Société géographique russe (RGO). Le projet est inclus par l’Agence fédérale du tourisme dans la liste des dix itinéraires de voyage prioritaires axés sur le tourisme récepteur et positionne pour la première fois la Russie sur la scène internationale comme l’un des centres uniques de la culture et de la civilisation antiques.

Le projet est un exemple de coopération interrégionale réussie et de promotion efficace du produit touristique.

Igor Fomin a souligné le caractère unique de ce projet touristique. «Le projet a été initié par les régions. C’est un exemple de coopération interrégionale réussie et de promotion efficace des produits touristiques sur le marché des services touristiques. »Le sénateur a souligné que le Conseil de la Fédération, en tant que Chambre des régions, soutient le projet et contribuera à sa promotion. Du 18 mai au 13 juin, la Crimée, le territoire de Krasnodar, la région de Rostov et la ville de Sébastopol accueillent le festival touristique russe “L’anneau d’or du royaume de Bosporian”. Le programme du festival comprend dix villes du sud où l’ancienne polis était située autrefois. Au cours de cet événement, Igor Fomin a remis aux ambassadeurs du projet du Festival du tourisme russe les certificats auxquels ont participé des responsables des organes exécutifs fédéraux, des représentants de la Fédération de Russie et des organisations publiques.

