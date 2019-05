French News: Il y a 65 ans: création de “l’Office fédéral d’examen des dangers des minorités”

Source: Agence fédérale pour l’éducation civiqueBundesprüfstelle für jugendgefährdende MedienL’office fédéral de contrôle des médias préjudiciables aux mineurs est une autorité fédérale supérieure subordonnée au ministère fédéral de la Famille, des Personnes âgées, des Femmes et des Jeunes, basé à Bonn. Lors de l’application ou de l’application, elle vérifie si le contenu multimédia ou le contenu multimédia est dangereux pour les mineurs. Sur la base légale de la loi sur la protection de la jeunesse, il est également responsable de l’indexation des médias mettant en danger les jeunes. Selon la loi sur la protection de la jeunesse, ils incluent “les médias immoraux et menaçants qui incitent à la violence, au crime ou à la haine raciale”. L’indexation ne signifie pas une interdiction générale d’un média, mais une restriction claire de la publicité et de la distribution. Les médias indexés peuvent ne pas être accessibles aux enfants et aux adolescents et ne peuvent pas être proposés ou annoncés publiquement, par exemple dans les vitrines des magasins ou les kiosques. Par exemple, s’ils contiennent de la pornographie avec des mineurs ou incitent des personnes.

MIL OSI