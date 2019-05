French News: il y a 65 ans: Top Cour des États-Unis a déclaré la ségrégation raciale dans les écoles inconstitutionnelles

En raison de la politique de blocus des États du sud, mais également de la ségrégation persistante des quartiers résidentiels visités les années suivantes, très peu d’enfants noirs ont fréquenté une école dans laquelle ils ont appris à jouer avec les Blancs. Ce n’est qu’avec l’entrée en vigueur de la loi sur les droits civils en 1964 et d’un programme éducatif national soutenu par le président Lyndon B. Johnson que la situation dans les écoles a changé: aujourd’hui, les étudiants noirs sont désavantagés et le système de discrimination dans le secteur de l’éducation continue d’avoir un impact. Au début de mai 2019, 65 ans après que la Cour suprême eut annulé la ségrégation dans les écoles, une étude réalisée par le Civil Rights Project de l’Université de Californie (UCLA) avait révélé que la ségrégation dans les écoles avait même augmenté depuis les années 1990. Celles-ci touchent toutefois particulièrement les États du nord, notamment dans les grandes villes: la situation de la richesse entre les populations noires et blanches a continué de se développer de manière si inégale que les bonnes écoles des meilleurs quartiers sont essentiellement réservées aux classes supérieures et moyennes blanches. L’étude selon aujourd’hui s’ajoute à celle de la population afro-américaine, en particulier des communautés latino-américaines de l’ouest des États-Unis, est touchée par les inégalités dans le secteur de l’éducation.

