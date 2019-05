French News: Jamal al-Khatib – À ma façon

Source: Agence fédérale pour l’éducation civique

imprimer

envoyer

L’impulsion pour “Jamal al-Khatib – My Way” vient d’un jeune prisonnier pris en charge par des travailleurs sociaux qui, après avoir quitté la scène djihadiste, ont voulu protéger les autres jeunes des mêmes erreurs. engager. Outre les jeunes en situation d’abandon scolaire, il y avait aussi des jeunes qui avaient montré de la résilience face aux récits djihadistes dans la “phase haute” de l’État soi-disant islamique de 2014/2015. En conséquence, leurs expériences forment la base de récits alternatifs sur la propagande djihadiste. La deuxième saison se déroule en mai et juin 2019 et est communiquée sur Facebook, Instagram et Youtube au public cible pour discuter de leur contenu en ligne.

Internet joue un rôle clé dans la mise en contact des jeunes avec des contenus religieux extrémistes. Dans ce contexte, le projet cherche à transmettre des récits alternatifs sur la propagande djihadiste. Ici vous pouvez en savoir plus sur l’arrière-plan du projet.Lire la suite

Lutter contre la propagande islamiste en ligne et parler aux jeunes – tels sont les objectifs du projet. Rami Ali et Fabian Reicher de l’équipe de projet de TURN font rapport sur l’idée et les groupes cibles, l’approche entre homologues et les opportunités et les limites du travail de prévention en ligne dans l’interview du service d’information sur la prévention de la radicalisation.Lire la suite

L’histoire de Jamal al-Khatib est basée sur des pensées autobiographiques, des récits et des textes de l’équipe de projet jeune. Il s’agit d’une réflexion commune, de la formulation de nouvelles perspectives et options d’action ainsi que du développement d’un récit alternatif.Lire la suite

Les vidéos de Jamal al-Khatib doivent être considérées comme un outil de discussion permettant de créer un niveau de communication avec des publics difficiles à atteindre. Il combine le travail social, l’éducation religieuse, les études islamiques et les interventions d’égal à égal.Lire la suite

Afin de pouvoir vérifier l’efficacité du projet, la série de vidéos Web sera soumise à un suivi scientifique pendant toute la durée du projet. Voici une brève description du projet de recherche.Lire la suite

Service de diffusion cellulaire

Le service d’information sur la prévention de la radicalisation propose des présentations de projets supplémentaires, des textes de référence, du matériel et bien plus sur la prévention de la radicalisation dans le domaine de l’islamisme et du salafisme. De plus, un bulletin d’information apparaît régulièrement sur les offres en cours et les développements importants dans le domaine du travail.

Service d’information éditoriale prévention de la radicalisation

Avec la centrale nucléaire, le gouvernement fédéral souhaite promouvoir certains domaines de la prévention, notamment: Réseau de prévention, de prévention par intégration ou de prévention et de déradicalisation en prison. La deuxième saison de “Jamal al-Khatib” a été créée avec les fonds de ce programme.Lire la suite

Service d’information éditoriale prévention de la radicalisation

La base de données fournit un aperçu des offres de prévention de la radicalisation et de promotion de la démocratie dans le secteur du salafisme dans toute l’Allemagne. Le spectre va de la consultation de lignes directes au matériel pédagogique.Lire la suite

Service d’information éditoriale prévention de la radicalisation

Les éditeurs du service d’information sur la prévention de la radicalisation ont rassemblé du matériel de pratique (pédagogique) pouvant être téléchargé ou commandé sur Internet: feuilles de travail, concepts pédagogiques, informations de base et contributions vidéo pouvant être utilisées en éducation.En savoir plus

Le service d’information fournit des informations de base et du matériel sur le défi des courants salafistes.Lire plus

Le dossier présente le passé et le présent de la théorie extrémiste de l’islamisme, qui pose de grands défis au monde du XXIe siècle.Lire la suite

Même si le discours du populiste est omniprésent: il existe des critères permettant à la science politique de délimiter autant que possible le phénomène du populisme de droite.Lire la suite

Stratégies contre la radicalisationQuelles possibilités ont l’État et la société de prévenir les processus de radicalisation? Que doit faire un bon travail de prévention? Et qui doit s’impliquer dans la lutte contre les radicaux?

Qu’est-ce que l’islamisme et qu’entend-on exactement par islamisme? Quels sont les groupes et les tendances? Et quels (pré-) penseurs idéologiques invoquent-ils? Est-ce que tous les islamistes sont des criminels violents?

MIL OSI