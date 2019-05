French News: La biathlète Laura Dahlmeier termine sa carrière

Source: DOSBLaura Dahlmeier, double champion olympique et sept fois championne du monde de biathlon, termine son extraordinaire carrière.

L’athlète exceptionnel a également été l’un des participants les plus titrés aux championnats du monde de biathlon en mars. Après avoir récemment eu de plus en plus de problèmes de santé, le jeune homme de 25 ans a déclaré: “Aujourd’hui, je ne sais pas trop ce que je devrais faire.” La décision n’a pas été vraiment facile, a déclaré Dahlmeier. “Mais je réalise que le moment est venu pour moi. Je n’ai plus d’objectif de biathlon sur ma liste. “En outre, elle n’était” plus convaincue à 100% “de continuer à exploiter le biathlon de manière optimale. La carrière d’athlète de Laura Dahlmeier a été extraordinaire à bien des égards. Déjà âgé de 19 ans, le biathlète du SC Partenkirchen avait été nominé pour trois médailles d’or aux Championnats du Monde Juniors directement pour les Championnats du Monde 2013 à Nove Mesto. Là, elle a convaincu dans la saison avec un tir sans faille et troisième meilleur temps d’exécution au total. À partir de ce moment, Dahlmeier a été l’un des joueurs les plus performants de l’équipe DSV malgré ses jeunes années et est rapidement devenu l’un des athlètes les plus titrés de la Coupe du Monde. “Nous espérions bien sûr que Laura continuerait sa carrière pendant un an ou deux”, a déclaré Bernd Eisenbichler. , Directeur sportif biathlon. “Au cours des dernières semaines, nous avons eu de bonnes discussions constructives avec Laura, au cours desquelles nous avons discuté du pour et du contre. Dommage que Laura ait finalement pris cette décision, mais nous respectons bien sûr ses motivations. Ce serait bien si Laura reste avec nous dans le système de biathlon d’une manière ou d’une autre. Dans les semaines à venir, nous serons certainement de nouveau ensemble en paix. Laura est une athlète exceptionnelle, à partir de laquelle nos athlètes juniors peuvent apprendre et tirer profit. Même si elle n’est plus active dans la compétition. Quoi qu’il en soit, nous la félicitons aujourd’hui pour cette belle et incomparable carrière et la remercions pour ses nombreux moments d’émotion. “L’adieu officiel et la dernière course de Laura Dahlmeier sont prévus dans le cadre du Challenge mondial par équipe de biathlon Auf Schalke. “Il est très important pour moi de pouvoir dire au revoir aux nombreux passionnés de biathlon”, a déclaré le Garmisch-Partenkirchnerin. Le bilan de Laura Dahlmeier est impressionnant: ces cinq dernières années, le 20 courses individuelles de Coupe du Monde et 13 fois avec le relais. Au total, elle est montée 68 fois sur le podium de la Coupe du monde. Pendant ce temps, Dahlmeier a participé à sept championnats du monde. Elle a remporté en 2017 à Hochfilzen cinq des six médailles d’or possibles et établi un nouveau record. À la fin de l’hiver, le Partenkirchner a couronné cet exploit avec la victoire à la Coupe du monde, sept fois championne du monde, Dahlmeier a participé à ses deuxièmes Jeux Olympiques 2018 à Pyeongchang parmi les favoris du titre. Avec l’or au sprint et à la poursuite, elle a réalisé un rêve d’enfant. Après ce temps fort de sa carrière, l’alpiniste amateur épris de nature avait déjà besoin d’une pause plus longue en montagne avant de pouvoir se motiver pour une autre saison dans la Coupe du monde de biathlon. (Source: Association allemande de ski)

MIL OSI